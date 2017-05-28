Предварительное голосование: горожане проявляют свою гражданскую позицию

С раннего утра горожане приходят на свои участки предварительного голосования, чтобы выразить поддержку кандидатам от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Житель города Якутска Георгий ВЬЮНИК отмечает, что всегда с большой ответственностью подходит к процедуре выборов:

«Отрадно, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит процедуру предварительного голосования. Я никогда не слышал, чтобы другие партии проводили подобные мероприятия. Конечно, критиковать всегда просто, а работать для развития города, укрепления гражданского общества очень трудно и ответственно. Поэтому я поддерживаю кандидатов и принимаю участие в процедуре предварительного голосования».

Сотрудник в сфере культуры Александр РОМАНОВ уверен, что каждый человек должен принять участие в предварительном голосовании:

«Считаю, что Якутск за последние годы заметно преобразился, радуют успехи жилищно-коммунальной отрасли, строительства, социальной политики. Конечно, впереди предстоит еще больше работы, но считаю, что успешное начало дальнейшего развития столицы заложено».

Горожанка Ирина КРУПНОВА:

«От исхода предварительного голосования напрямую зависит дальнейшее развитие города. Считаю, что в голосовании должны принимать все граждане, которым не все равно, которые реально болеют за свой город, за его будущее. А вместе – мы сила!».

Председатель счетной комиссии участка предварительного голосования №14. 035.11 Наида ЯКОВЛЕВА отмечает, что с 8 часов, как только двери участка открылись, горожане начали активно подходить: