Предварительное голосование «Единой России» стало источником доверия избирателей к партии

Предварительное голосование по определению кандидатов на выборные должности в партии «Единая Россия» действует уже восемь лет. Впервые положение о нем появилось в Уставе партии в 2009 году. Все это время шло совершенствование этого демократического механизма выбора в партийных рядах наиболее достойных претендентов, чтобы представлять «Единую Россию» на выборах и во власти.

Первый большой опыт проведения внутрипартийного голо¬сования партия получила в 2011 году, когда накануне выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации «Единая Россия» провела «Общенародный праймериз». Это было внутрипартийное голосование, где право избирать потенциальных кандидатов на выборные должности имели специально ото¬бранные региональными координационными советами выборщики.

Самовыдвижение кандидатов тогда не было предусмотрено. Для участия в «Общенародном праймериз» 2011 года кандидат, который мог быть как членом «Единой России», так и беспартийным, должен был быть выдвинут либо одним из высших органов «Единой России», либо координационным советом «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

С тех пор прошло немало времени. Партия стал все чаще использовать более открытые модели предварительного внутрипартийного голосования, позволяющие привлечь к определению достойных претендентов как можно более широкий круг граждан. В городском округе «город Якутск» такое широкое голосование впервые состоялось весной 2013 года накануне выборов народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) и депутатов Якутской городской Думы.

Тогда предварительное внутрипартийное голосование было организовано по второй модели, которая предполагает предварительную регистрацию выборщиков. Участниками предвари¬тельного голосования стали 105 человек, из которых 36 претендовали на право представлять «Единую Россию» на выборах по одномандатным округам, а еще 69 боролись за право войти в партийный список кандидатов. Предварительное голосование, в котором приняли участие 16 388 человек или 9,8% избирателей, состоялось 27 апреля 2013 года на 28 участках.

Удачный опыт вновь был широко использован при подготовке выборов депутатов

Государственной Думы РФ в 2016 году. Правда, модель проведения предварительного голосования была изменена на самую демократичную. Принять участие в предварительном голосовании «Единой России» мог любой гражданин РФ с активным избирательным правом на выборах депутатов Государственной Думы, имеющий постоянную регистрацию в границах городского округа «город Якутск». Предварительное голосование состоялось 22 мая 2016 года, и в нем приняли участие 17 235 человек или 10,3% избирателей городского округа «город Якутск».

Стоит отметить, что чем демократичнее модель организации предварительного голосования «Единой России», тем большее число избирателей выражает на нем свое мнение о тех, кто стремится представлять партию на выборах. Предварительное голосование стало для партии дополнительным источником доверия граждан. Так, в 2016 году в предварительном голосовании избирателей участвовало почти на тысячу человек или на 0,5% больше, чем в 2013-м.

В нынешнем году жителям Якутска предстоит избрать главу городского округа. Для участия в предварительном голосовании за право стать кандидатом на пост главы города от «Единой России» зарегистрировались 7 человек. Предварительное голосование состоится 28 мая, и, скорее всего, с большим, чем на предыдущих предварительных голосованиях, числом избирателей.