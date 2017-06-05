6 июня предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 6 июня в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

9:00-13:00 – ул. Лизы Чайкиной 9-16, Крупской 2-81/2, Тимирязева 53-77, Чернышевского 25-80, Олега Кошевого 2-10, Матросова, Гастелло, 50 лет С. А. 9- 19/1, 1, 2 Даркылахская, Гольминк, п. Марха, Маганский тракт, Белое озеро (частично);

13:30-17:00 –ул. Клары Цеткин 14- 43, Вилюйский тракт 3. 4 км, Хатынг-Юряхское шоссе (частично).

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противо аварийной автоматики.

Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.