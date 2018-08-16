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Общество
16 августа 2018, 17:00
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Предстоят временные ограничения электроснабжения

Энергетики проведут ремонтные работы.

Для обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) качественной и бесперебойной электроэнергией, энергетики ежедневно проводят плановые ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства.  

Для удобства якутян основная часть ремонтных работ проводится дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии. В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне энергообъектов, а также работ по технологическому присоединению новых потребителей, 17 августа предстоят временные ограничения электроснабжения по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Ивана Арбита 1-7, Автодорожная 38/12-38/36, Степная; 

09:00-13:00 – СОТ Сапс, ДСК Хайа-Анна, СОТ Пламя, СОТ Тундра, Большая Марха (Мостовиков, Интернациональная) – пасынковка опоры;

09:00-17:00 – Семена Данилова 6-14, Космонавтов 4-6 – работы по заявке Якутского отделения Энергосбыта;

09:00-17:00 – Речевой школы, ДСК Строитель, СОТ Вымпел, СОТ Силис, СОТ Отдых-1, СОТ Птицевод (частично) – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ;

13:30-17:00 – ДСПК Горизонт – пасынковка опоры;

13:30-17:00 – Лонгинова 51-80, ДСК Заря, Новосайсарская 4-30, СОТ Быйанг, Билибина 12/1, 12/2, 19-19/23, 27/2 – пасынковка опоры;

14:00-17:00 – Аграрников 1-33, Мархинская 44/1-72, Живкомплекс – допуск бригады СМО к работам в охранной зоне ВЛ.

Ленский район:

09:00-17:30 (с вводом на обед) – г. Ленск (Гагарина, Толстого) – подключение абонентов и установка подставных опор на ВЛ 0,4 кВ ТП ф. «Толстого»;

09:30-17:30 – г. Ленск (Нагорная) – демонтаж старых опор и провода АС на ВЛ 0,4 кВ;

10:00-17:00 – п. Пеледуй – частично Папанина, Сахарова – техобслуживание КТП-32;

10:00-17:30 – г. Ленск (дачи, нефтебаза) – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ яч.18 ф. ГСМ.

Олёкминский район:

14:30-17:30 – г. Олёкминск (Кудрина-Абагинского, Спасская, Кирова, Пушкина, Базарная, Комсомольская, городской рынок, СОШ №2, ДОУ «Лесовичок», «Журавушка», АЗС, частично Урицкого, Гагарина, Юбилейная, 30 лет ЯАССР, Кульбертинова) – ремонтные работы на ВЛ 6 кВ, работы по технологическому присоединению потребителей.

Сунтарский район:

09:00-19:00 – с. Кемпендяй, с. Устье – вырубка угрожающей поросли на ВЛ 35 кВ ф. «Кемпендяй».

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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