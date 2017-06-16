Представляем туры в Израиль сезона ОСЕНЬ–ЗИМА 2017–2018!

Полетная программа стартует 3 сентября и будет осуществляться в а/п Овда (Эйлат, Красное море).

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Осенью в Израиле настоящее и комфортное лето. В Эйлате вы сможете насладиться пляжным отдыхом, а любители дайвинга – познакомиться с ярким подводным миром. Любите экскурсии и планируете увидеть знаменитые на весь мир достопримечательностями и святые места? Добро пожаловать! И даже если вы еще до конца не определились, чего хотите от отдыха, отправляйтесь в Израиль, и сами убедитесь, что выбор направления был сделан правильно. За летним, насыщенным, интересным и разнообразным отдыхом – в Израиль!

Туры на сезон ОСЕНЬ – ЗИМА 2017 – 2018:

— вылеты с 3 сентября – по воскресеньям, с 28 сентября – по четвергам и воскресеньям

— продолжительность туров от 7 ночей

— перелет рейсами а/к «Уральские авиалинии» в Овду

Стоимость туров – от 35 554 руб. на человека

В стоимость входит: а/п Москва-Овда-Москва, проживание, трансфер, страховка

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

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