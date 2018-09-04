Представленная Иваном Слепцовым программа стратегического развития ЯГСХА встретила одобрение и поддержку трудового коллектива

Программу стратегического развития ЯГСХА, рассчитанную до 2021 года, представил на традиционной встрече с трудовым коллективом, приуроченной к началу нового учебного года, ректор Иван СЛЕПЦОВ.

В знаменательном событии, состоявшемся 3 сентября, приняли участие проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедр, представители всех структурных подразделений ЯГСХА. Ректор СЛЕПЦОВ тепло приветствовал участников и представил Стратегию развития ЯГСХА до 2021 года, предполагающую аграрный вуз Якутии как лидера профессионально ориентированного образования в области АПК, сельского и лесного хозяйства на Дальнем Востоке и Сибири.

Напомним, в этом году Якутская ГСХА провела прием по 14 программам бакалавриата, 6 программам магистратуры, 1 программе специалитета и 10 специальностям среднего профессионального образования. Всего заявления подали более 3500 абитуриентов, что на 40% больше, чем годом ранее.

«Это показатель того, что качество обучения в нашем вузе значительно улучшилось, обновилась материально-техническая база, расширились программы обучения и представлен широкий выбор всестороннего развития будущих специалистов», — подчеркнул Иван СЛЕПЦОВ в своем докладе.

Ректор также отметил необходимость развития кадрового потенциала вуза за счет привлечения специалистов-практиков, взаимодействия по сетевым технологиям с ведущими российскими и зарубежными учеными, дальнейшего повышения квалификации и стажировок действующего профессорско-преподавательского состава в ведущих российских и зарубежных вузах, как это практикуется в настоящее время.

Ректор СЛЕПЦОВ рассказал и о планах развития инфраструктуры вуза, где предполагается строительство нового общежития для студентов, рассчитанного на 488 мест.

Подводя итоги встречи, Иван СЛЕПЦОВ отметил, что кадровый потенциал Якутской ГСХА – основной ресурс развития академии, при этом развитие потенциала профессорско-преподавательского состава и достойная заработная плата должны обеспечиваться не только за счет бюджета, но и за счет повышения качества и конкурентоспособности образовательных услуг в сотрудничестве с предприятиями и организациями аграрной отрасли города и республики.

«Во-первых, нам необходимо поверить в свои силы и максимально использовать возможности, которые предоставляет огромный аграрный комплекс республики. Во-вторых, строго следить за выполнением тех требований, которые мы себе установили, перейдя на систему эффективных контрактов, рейтинговую систему оценки деятельности преподавателей и структурных подразделений, приняв Программу стратегического развития академии», — отметил он.

Среди новых направлений ректор ЯГСХА особо отметил такие факторы повышения конкурентоспособности, как улучшение качества образовательного контента, расширение возможностей выбора направлений подготовки и форм обучения, совершенствование цифровой образовательной среды, качество и разнообразие учебной и внеучебной деятельности академии.

Присутствующие приняли активное участие в обсуждениях и дискуссии, получили исчерпывающие ответы на вопросы о системе образования в целом, проблемах конкуренции в образовательной и научной среде, дальнейших перспективах развития Якутской ГСХА на ближайшие годы, передает Отдел по общественным коммуникациям вуза.

Отмечены ключевые результаты и достижения, которыми академия может гордиться, а также до конца нерешенные вопросы, по которым определены пути и механизмы решений. Особое внимание при этом было уделено тому факту, что одними из основных достижений 2017-2018 годов стали открытия в ЯГСХА нового Факультета лесного комплекса и землеустройства (в головном вузе), а также Колледжа технологий и управления.

В завершение знаменательной встречи ректор ЯГСХА Иван СЛЕПЦОВ выразил благодарность профессорско-преподавательскому составу за добросовестную и ответственную работу, верность своему призванию и патриотизм.