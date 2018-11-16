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Культура & Образование
16 ноября 2018, 17:35
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Представление в Верхневилюйске на Играх Манчаары стало лучшим в России

По решению Совета Союза театральных деятелей РФ по массовым формам театрального искусства по итогам конкурса проектов и персоналий на соискание Национальной премии «Театр масс» Театрализованное представление, посвященное ХХ спортивным «Играм Манчаары в с.Верхневилюйск» стало победителем в номинации «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие».

Премия присуждается за достижения в области массовых форм театрального искусства: театрализованные праздники, представления, концерты, шествия, шоу-программы, спектакли на открытом воздухе и иные проекты.

Для сведения, в 2017 году премию в номинации получила — Торжественная церемония открытия Финального этапа Кубка мира по биатлону BMW IBU.

Премию вручили 15 ноября 2018 года на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме во время торжественной Церемонии вручения Национальной премии «Театр масс» – 2018.

Источник: SAKHALIFE.Ru
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