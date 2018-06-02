Представлен новый директор Театра эстрады

1 июня министр культуры и духовного развития РС(Я) Владимир ТИХОНОВ официально представил коллективу театра эстрады нового директора. Им стала Татьяна ЧАРАНСКАЯ, ранее работавшая главным режиссером театра. С конца апреля она исполняла обязанности директора театра. Об этом сообщила в своем фейсбуке Лариса ТРОЕВА, артистка театра эстрады.

Напомним, что прежний директор Алексей ЕГОРОВ этой весной был назначен директором кинотеатра «Лена».