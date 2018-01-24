Представительство РАН откроется в Якутии для организации комплексных научных исследований

Представительство Российской академии наук откроется в Якутии для организации комплексных научных исследований на территории региона и реализации совместных проектов. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона.

«Мы первыми достигли такой договоренности (об открытии представительства РАН — прим. ТАСС) среди регионов. В рамках этого проведена подготовительная работа для выездного заседания РАН в Якутии, по участию РАН в формировании тематик Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы на 2016−2020 годы», — цитирует пресс-служба министра образования и науки Якутии Владимира Егорова.

Кроме того, представительство РАН будет задействовано в реализации проекта «Всемирный центр мамонта в Республике Саха (Якутия)» и организации Международного мамонтового форума в 2019 году, отметил министр.

Ученые РАН совместно с якутскими коллегами проводят масштабную оценку экономических зон, природного потенциала, минерально-сырьевой базы, состояния здоровья населения, агропромышленного потенциала, сейсмичности зон, водного хозяйства и по другим направлениям, говорится в сообщении.

Результатом исследований станет «научно обоснованная стратегия действий, программ и проектов» развития региона. Первая комплексная научная экспедиция Академии СССР состоялась в 1930-х годах, отметили в ведомстве.