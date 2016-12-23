Представительство Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге отмечает сегодня свое пятилетие!

В качестве главного результата пятилетней деятельности Представительства можно отметить сложившиеся в эти годы партнерские взаимовыгодные отношения с постоянными клиентами, выход на рентабельный уровень и конструктивное сотрудничество с органами государственной власти. Несмотря на высокую конкуренцию на финансовом рынке, Представительство, благодаря слаженной работе сотрудников под руководством Федотовой Дины Львовны, демонстрирует стабильные финансовые результаты.

Как отметила Председатель правления АКБ Алмазэргиэнбанк АО Людмила Николаева:

«Открытие структурного подразделения Алмазэргиэнбанка в Санкт-Петербурге стало большой вехой в развитии нашего Банка. Стратегически важным на момент открытия Представительства было и остается для нас продвижение Банка на крупные рынки нашей страны, приобретение надежных деловых связей для реализации бизнес-интересов, вывод на новые рубежи развития клиентской, продуктовой, технологической составляющих банковской практики Алмазэргиэнбанка.

Правление Банка, члены Наблюдательного совета возлагают большие надежды на перспективное развитие бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы надеемся, что им удастся год от года улучшать показатели своей работы, достигать поставленных целей и плодотворно работать на благо Банка и нашей республики! Я от всего сердца поздравляю всех сотрудников филиала с 5-летием и благодарю их за честный и добросовестный труд».