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13 сентября 2018, 18:37
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Представители Якутскэнерго избраны в парламент Якутии

По итогам голосования 9 сентября генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик и первый заместитель генерального директора Сахаэнерго Гаврил Алексеев получили депутатские мандаты Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн).

Александра Слоика поддержали избиратели Даркылахского округа г. Якутска, а Гаврила Алексеева Верхневилюйского и Горного улусов.

«Сердечно благодарю коллег и жителей округа, отдавших голоса за мою кандидатуру. На уровне законодательной власти мне предстоит решать вопросы как по текущим проблемам округов, так и по развитию энергетики в регионе. Работа в Государственном собрании республики обеспечит системный подход к решению этих задач», – сказал Александр Слоик.

Гаврил Алексеев в депутатском корпусе предыдущего созыва провел законопроект о предоставлении льгот на услуги электроотопления для жителей 8 улусов республики, расположенных в зоне действия Каскада Вилюйских ГЭС. Принятие закона снизило оплату по ЖКУ для сельчан и увеличило спрос на услугу электроотопления. В нынешнем шестом созыве Гаврил Алексеев планирует заняться вопросами улучшения работы ЖКХ и энергоснабжения, в том числе решением вопроса централизованного теплоснабжения в селах.

Справка:
Слоик Александр Степанович родился 13 мая 1964 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской АССР.
В 1986 году окончил Днепропетровский государственный университет, радиофизический факультет по специальности «Электронные вычислительные машины» с присвоением квалификация «Инженер-системотехник».
В 1998 году прошел профессиональную переподготовку в Новосибирском государственном техническом университете по программе «Менеджмент», тема: «Расчет порога рентабельности и финансовой прочности». Трудовую деятельность начал после службы в армии программистом в Новосибирской межотраслевой фирме «Сплав».
С 1993 по 2001 годы работал в Новосибирском оловянном комбинате в должности первого заместителя генерального директора, отвечая за поставки оловянного концентрата с Депутатского горно-обогатительного комбината РС(Я), а также поставки дизельного топлива для локальных дизельных электростанций оловянных месторождений Дальнего Востока, включая и Депутатский горно- обогатительный комбинат.
В 2001 году по приглашению руководства энергохолдинга переехал в Якутию, продолжив трудовую деятельность в компании Якутскэнерго. Занимал должности: заместителя генерального директора по учету и информационным технологиям – главного бухгалтера, первого заместителя генерального директора по учетной, корпоративной политике и финансам, первого заместителя генерального директора по финансам, первого заместителя
генерального директора.
С 4 июля 2017 г. — генеральный директор ПАО «Якутскэнерго».

Награды: Благодарность Минэнерго РФ, Почетная грамота ОАО РАО «ЕЭС России», Почетная грамота Минэнерго РФ, Почетное звание «Почетный работник энергетики РС (Я)», Почетное звание «Заслуженный работник энергосистем Востока» ПАО «РАО ЭС Востока», Медаль «За заслуги в развитии бухгалтерского учета и аудита России». Возглавляет федерацию шахмат РС(Я).

Алексеев Гаврил Николаевич:
Родился 20 сентября 1979 года в селе Бердигестях Горного района Якутской АССР.
В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, получив квалификацию экономиста.
С августа 2001г. по апрель 2002 г. – ведущий специалист планово-экономического отдела Министерства культуры и духовного развития РС(Я).
С мая 2002г. по август 2003г. – ведущий, главный специалист отдела финансирования и контроля расходов республиканского бюджета Департамента республиканского казначейства Министерства финансов РС(Я).
С сентября 2003г. по март 2008г. – экономист, ведущий экономист, заместитель начальника Финансового управления ОАО АК «Якутскэнерго».
С апреля 2008г. по декабрь 2012 г. – начальник Департамента бухгалтерского учета – заместитель главного бухгалтера, начальник Департамента экономики ОАО АК «Якутскэнерго».
С января 2013 г. по настоящее время – первый заместитель генерального директора по
экономике и финансам АО «Якутскэнерго».
Женат, воспитывает сына и дочь.

Общественная и политическая деятельность:
Председатель Ассоциации выпускников Центральных вузов, обучавшихся по линии Департамента по подготовке кадров при Президенте Республики Саха (Якутия).
С 2008 по 2012 годы член Молодежного парламента Республики Саха (Якутия).
Член Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия), председатель Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.
Распоряжением Президента РС (Я) от 18.12.2011 N 948-РП включен в «первую сотню» резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия)».
Участник республиканской деловой игры «Министр»

Награды: Награжден почетной грамотой ОАО АК «Якутскэнерго». Благодарность от администрации Октябрьского наслега «За вклад в развитие наслега».

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»
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