Представители Вилюйского улуса пригласили «Роскосмос» в гости

ИА SakhaNews. Делегация Вилюйского района Якутии встретилась с представителями корпорации «Роскосмос».

Участники обсудили вопросы текущего взаимодействия, а также вопросы функционирования районов падения отделяющихся частей ракет-носителей. Они договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в соответствии с соглашением, подписанным в 2014 году, сообщается на сайте корпорации.

В ходе визита представители Вилюйского района посетили Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, где вместе с Героем России, космонавтом Салижаном Шариповым ознакомились с методикой тренировок космонавтов Роскосмоса, а также узнали историю становления российской ракетно-космической отрасли.

Представители Вилюйского района пригласили руководство Госкорпорации принять участие в празднование 385-летия Вилюйска в 2019 году.