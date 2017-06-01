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1 июня 2017, 17:42
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Представитель Минобнауки России ознакомился с объектами образования республики

В конце мая Республику Саха (Якутия) посетил заместитель руководителя ФГБУ «Дирекция «Школа 2025» Министерства образования и науки России Василий ЕМЕЛЬЯНОВ. Целью визита стало ознакомление с объектами образования, финансирование строительства которых производилось в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Повышение доступности и качества общего образования в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации будет достигнуто путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Цель программы — создание в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Необходимо отметить, что Программа реализуется в рамках проекта «Создание современной образовательной среды» приоритетного проекта «Образование».

В 2016 году в реализации программы приняли участие 50 субъектов Российской Федерации, в том числе из Дальневосточного федерального округа — Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.

Распоряжением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. №713-р Республике Саха (Якутия) предоставлена федеральная субсидия в размере 536 966,3 тыс.руб., направленная на строительство и капитальный ремонт школ.

По результатам оперативной работы, проведенной Республикой Саха (Якутия) по освоению федеральных средств, распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 г. №2510-р из федерального бюджета выделено дополнительно 149 199,1 тыс. рублей, направленных на возмещение затрат на строительство объекта «Школа на 120 учащ. в Жулейском наслеге Татинского улуса».

Заместитель руководителя ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» Василий Емельянов ознакомился с результатами освоения федеральной субсидии, выделенной в 2016 году.

Напомним, что ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» создано в целях сопровождения, мониторинга и информационного обеспечения реализации программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Субсидия из федерального бюджета направлена на строительство нового здания школы №18 города Якутска, рассчитанного на 360 учащихся и построенного по проекту, который вошел в федеральный реестр типовой проектной документации. Использование типового проекта – одно из требований участия в федеральной программе.

Ознакомление с объектом провели первый заместитель министра образования и науки республики Феодосия ГАБЫШЕВА, заместитель министра образования и науки республики Юрий ШИПИЦЫН, директор ГКУ «Центр ресурсного обеспечения развития образования» Владимир АРЖАКОВ и директор СОШ № 18 Алексей ПЕТРОВ.

«Современная школа должна стать для каждого ребенка площадкой для самореализации, обеспечить переход к индивидуальному обучению, от зданий индустриального типа – к зданиям открытых общественных и личных пространств, трансформации помещений под инновационные виды обучения, что в полной мере отвечает нашей Образовательной инициативе «Школа, открытая в будущее», одобренной делегатами XIII съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия). Ввод новой школы состоялся в результате слаженной работы федерального центра, республики и городского округа. Активное участие республики в новой федеральной программе обусловлено, в первую очередь, тем, что мы имеем успешный опыт по ежегодному вводу десяти новых школ, инициированному руководством республики» — отметила первый заместитель министра образования и науки республики Феодосия Габышева.

Также в рамках визита Василий Емельянов посетил вновь возводимое здание СОШ в с. Харбала-2 Чурапчинского улуса.

Подводя итоги пребывания, заместитель руководителя ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» отметил, что республика в полной мере освоила федеральную субсидию 2016 года и заслуженно вошла в «десятку» лучших регионов России по объему выделенных субсидий, пожелал успешной работы в 2017 году.

Работа по привлечению федеральных средств на строительство объектов общеобразовательных организаций продолжена и в 2017 году. Распоряжением Правительства РФ от 28 января 2017 г. №131-р Республике Саха (Якутия) предоставлена субсидия в размере 729 418,7 тыс. рублей. Из субъектов Дальневосточного федерального округа субсидии выделены Приморскому краю – 100 393,4 тыс.руб., Хабаровскому краю – 385 684,9 тыс.руб.

Принято распоряжение Правительства РС(Я) от 15 марта 2017 г. №312-р «Об утверждении Плана финансирования реализации мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2017 год».

Следующим шагом стало распоряжение Правительства РС(Я) от 16 мая 2017 года № 616-р «О финансировании строительства объектов образования, строящихся в рамках «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы». Средства в объеме 392 341,84 тыс. рублей направляются на завершение и начало строительства 11 объектов общеобразовательных организаций.

В 2017 году планируется ввести в строй 4 школы: Школа на 320 мест в с. Хонуу Момского улуса, Школа на 220 мест в с. Хомустах Намского наслега Верхневилюйского улуса, Школа-сад на 90/25 мест в с. Мырыла и Школа-сад на 90/25 мест в с. Харбала-2 Чурапчинского улуса. На капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций будет направлено 114 741,2 тыс. рублей.

Помимо этого, Томская, Кемеровская области и Республика Саха (Якутия) участвуют в создании новой образовательной среды посредством строительства быстровозводимых модульных школ с применением инновационных строительных технологий. Модульные школы – здания из металлокаркаса или из готовых серийных блоков. Стандартный проект включает в себя классные комнаты, спортзал, пищевой блок, медицинский пункт, хозяйственные помещения. При необходимости планировку школы можно легко поменять – демонтировать внутренние перегородки или дополнить здание пристройкой (например, бассейном или крытой спортивной площадкой).

Полномасштабная реализация программы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью на 2016-2025 годы» в рамках проекта «Создание современной образовательной среды» приоритетного проекта «Образование» станет весомым вкладом в Десятилетие детства, объявленном Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, в 2018-2027 годах.

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я)
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