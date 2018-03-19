Представитель АЭБ стал членом одного из комитетов Ассоциации банков России

Генеральный директор дочерней компании Алмазэргиэнбанка «АЭБ-АйТи» Анатолий Мыреев вошел в состав комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России.

«Комитет по финансовым технологиям ранее определил основные направления работы на 2018 год, среди них – удаленная идентификация клиентов, регулирование в области стандартизации и систематизации частных цифровых крипто-активов, P2P платежи. Я, как член комитета, конечно, буду регулярно доводить до коллег информацию об опыте работы Алмазэргиэнбанка, проблемах и вызовах, с которыми мы сталкиваемся в процессе развития финтеха. Кроме того, более плотное взаимодействие с Ассоциацией поможет АЭБ успешно внедрять технологии, которые сделают сервисы банка еще более удобными и комфортными для жителей республики», — отметил Анатолий Мыреев.