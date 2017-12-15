Председатель Союза журналистов Якутии 20 лет как меценат

Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии сообщила в соцсети, что родная Телегинская школа отметила 20 лет ее меценатской деятельности.

Оказалось, 20 лет назад их семья учредила стипендию имени своей мамы, сельской учительницы Марии Николаевны СТРЕКАЛОВСКОЙ.

comments powered by HyperComments Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000922751184

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