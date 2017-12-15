Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии сообщила в соцсети, что родная Телегинская школа отметила 20 лет ее меценатской деятельности.
Оказалось, 20 лет назад их семья учредила стипендию имени своей мамы, сельской учительницы Марии Николаевны СТРЕКАЛОВСКОЙ.
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Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии сообщила в соцсети, что родная Телегинская школа отметила 20 лет ее меценатской деятельности.
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Председатель Союза журналистов Якутии 20 лет как меценат
Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии сообщила в соцсети, что родная Телегинская школа отметила 20 лет ее меценатской деятельности.
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