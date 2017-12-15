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Общество
15 декабря 2017, 14:22
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Председатель Союза журналистов Якутии 20 лет как меценат

Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии сообщила в соцсети, что родная Телегинская школа отметила 20 лет ее меценатской деятельности.
Оказалось, 20 лет назад их семья учредила стипендию имени своей мамы, сельской учительницы Марии Николаевны СТРЕКАЛОВСКОЙ.

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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000922751184
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