Председатель Совета ректоров аграрных вузов России поздравил ЯГСХА

Академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, председатель Совета ректоров аграрных вузов России, ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир ТРУХАЧЕВ поздравил Якутскую госсельхозакадемию с началом нового учебного года.

«От себя лично и от имени коллектива сотрудников и студентов Ставропольского государственного аграрного университета сердечно поздравляю Вас и весь профессорско-преподавательский состав, а также студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии с началом нового учебного года!» — говорится в письме академика ТРУХАЧЕВА.

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия является одним из ведущих высших учебных заведений Сибири и Дальнего Востока по подготовке кадров для одной из стратегических отраслей экономики страны – сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, — подчеркнул Владимир ТРУХАЧЕВ. — Примечателен и заслуживает внимания для регионов России передовой опыт возглавляемой Вами академии в сфере международного сотрудничества с вузами Германии, Казахстана, Китая, Монголии и других стран зарубежья, а также субъектов федерации».

«Расширение направлений подготовки кадров и специалистов, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, высокий уровень воспитательной работы со студентами, несомненно, заслуживают самой высокой оценки. Более чем значимым событием назову в Вашей работе присвоение в 2017 году Якутской государственной сельскохозяйственной академии статуса базовой организации Министерства сельского хозяйства России по подготовке специалистов для традиционных отраслей Севера», — также следует из письма ректора Ставропольского аграрного университета Владимира ТРУХАЧЕВА, возглавляющего Совет ректоров аграрных вузов России.

«Считаю, что данное достижение сегодня актуализируется в рамках федеральных проектов, предстоящих к реализации в регионах по масштабному национальному проекту «Образование», а также в целом во исполнение в субъектах федерации нового «майского» Указа Президента РФ В.В.Путина. Выражая твердую уверенность в продолжении взаимодействия и сотрудничества между нашими вузами, желаю Вам и коллективу преподавателей и студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии достижения всех поставленных целей и задач, реализации новых интересных планов и проектов, достойной учебы и работы на благо развития нашей страны», — заявляет Владимир ТРУХАЧЕВ.