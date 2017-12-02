Председатель СО РАН встретился с научной общественностью Якутии

В Якутске 30 ноября состоялась встреча председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона и руководителя Сибирского территориального управления ФАНО Алексея Коловича с научными коллективами академических институтов Якутии. Это первый рабочий визит академика Валентина Пармона в региональный центр в качестве председателя СО РАН.

Недавно объединеннные ученые советы Президиума СО РАН дали свое согласие на решение ученых советов семи якутских академических институтов в единый Федеральный исследовательский центр.

В своем выступлении на встрече в Якутске председатель СО РАН Валентин Пармон отметил личную генеральную линию и миссию, которую пришел выполнять на новом посту. «Первая моя задача – это восстановить доверие к тому, что мы все единая команда. Необходима консолидация инситутов СО РАН. Раньше мы работали как единый организм, а после того, как институты оказались под ведомством ФАНО пропала координация. Во-вторых, подготовка молодых кадров. Тех, кого мы оставим после себя. Также он видит одной из задач – восстановление и сохранение региональных научных центров. Одним из крупных является Якутский научный центр», – сказал он.

Валентин Пармон отметил, что в связи с санкциями возросла потребность в отечественной науке. «Во многие институты поступают крупные заказы, в связи с санкциями. И наука должна работать во благо государства. Сегодня разработана Стратегия научно-технического развития России. В ней семь приоритетных направлений и наша работа будет оцениваться по этим семи направлениям», – поделился он. В связи с этим возрастает актуальность интеграционных исследовательских проектов. Они как раз возможны при такой организации как Федеральный исследовательский центр, в котором будут сосредоточены несколько институтов. Финансирование таких проектов повысится на 20%, отметил Пармон.

Относительно Якутии Валентин Пармон отметил ряд крупных проблем, требующих серьезных исследований. «Однозначно, что проблема большой аварии на трубке «Мир» – это проблема с решением которого надо выходить на уровень президента страны. Также известно, что геологи АЛРОСЫ работают не в тех местах. По современным данным надо работать в несколько другом месте. И здесь необходимо найти точки соприкосновения. Одна из проблем – нетрадиционные горючие ископаемые. Огромные месторождения битуминозных пород объемом около 30 млрд тонн требуют разработок. Стоит проблема продовольственной безопасности, проблема региональной медицины и другое. Якутским институтам необходимо больше взаимодействовать с другими институтами СО РАН», – выделил председатель СО РАН.

На данный момент семь академических институтов приняли решение объединиться в единый Федеральный исследовательский центр. Это Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, Институт биолог8ических проблем криолитозоны СО РАН, Институт горного дела Севера СО РАН, Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутский научно-исследовательский центр сельского хозяйства СО РАН и Якутский научный центр СО РАН. За рамками ФИЦ остаются три института.