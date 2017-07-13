Председатель «Русской общины Якутии» переезжает в Санкт-Петербург. Ее место займет Александр Подголов

Людмила Медведева навсегда уезжает в Санкт-Петербург.

Председатель общественной организации «Русская община Республики Саха (Якутия)», известная активистка Людмила Медведева переезжает в северную столицу. Новым председателем станет глава Промышленного округа города Якутска Александр Подголов.

11 июля в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоялись торжественные проводы общественницы. В мероприятии приняли участие министр по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Сардана Гурьева, первый заместитель министра Иван Луцкан, генеральный директор Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского Яна Игнатьева, сопредседатель Ассамблеи народов РС(Я) Александр Соловьев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РС(Я) Александр Власов, начальник Управления Министерства юстиции РФ по РС(Я) Ольга Романова, представитель ОАО «Саханефтегазсбыт» Александр Дронов, председатели национально-культурных объединений.

Яна Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского:

— Людмилу Герасимовну я знаю более сорока лет. Она возглавляла Якутское бюро экскурсий и путешествий, тем самым организовала туризм в нашей республике. На протяжении 23 лет Людмила Герасимовна была председателем Русской общины Якутии, выигрывала гранты, провела множество интересных проектов, которыми мы будем гордиться, которые внесли ощутимый вклад в развитие, сохранение русской культуры. Это республиканский конкурс «Длинная коса – девичья краса», конкурсы частушек, праздник народной песни «Русский размах», День славянской письменности и культуры. Она стоит у истоков развития коллективов «Раздолье», «Русь», казачьего хора, которые востребованы и узнаваемы в республике.

Сардана Гурьева, министр по развитию институтов гражданского общества РС(Я):

— Людмилу Герасимовну всегда отличает чувствительное отношение к равнодушию, несправедливости. Она высокий пример мужества, честности, ответственности, порядочности.

Иван Луцкан, первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я):

— Людмила Герасимовна всегда отстаивает свою позицию. Где бы она ни была, всегда четко, верно выскажет свою точку зрения. Может, позиция не будет нравиться собеседнику, но она сможет так обосновать ситуацию, что переубедит человека и заставит встать на свою сторону. Людмила Герасимовна рьяно защищала интересы гражданского общества, на протяжении многих лет отстаивает русские традиции, культуру и всячески старается поддерживать их в различных инстанциях.

Александр Соловьев, сопредседатель Ассамблеи народов РС(Я):

— Хочется сказать слова благодарности за вашу настойчивость, внимание к вопросам межнациональных отношений, тактичность. Более человечной личности, чем вы найти сложно. Преклоняю перед вами голову, потому что вы многое сделали для республики.

Ниже приводим материал Юрия Аксаментова.

Если вы хоть раз пообщаетесь с этой необыкновенной женщиной, то поймете, что ваше знакомство с ней даровано вам судьбой. Открытая, доброжелательная, отзывчивая, красивая, полная сил — вот такая Людмила Медведева. За все время существования Русской общины в Якутии к ней обращались за помощью в решении различных проблем самые разные люди, и никому из них Людмила Герасимовна не отказала.

МЕНЯ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ЦВЕТКА

Родилась я в деревне Михайловка Кемеровской области. У нас в семье было девять детей. Мама, Анна Павловна Коляда, была невысокого роста, шустрая, родилась в Польше, но по происхождению русская. Отца, Герасима Каземировича, я не видела. По фотографиям и рассказам сестер, он обладал высоким ростом, занимался кузнечным ремеслом. В 1937 году отца арестовали как врага народа. Больше мы его не видели.

Нашей семье стало трудно, весной собирали на полях картошку, оставшуюся после зимы, летом ходили в лес за ягодой, грибами, травами. Варили суп из крапивы и лебеды. Потом четверо детей умерли, со временем нас осталось пять человек. В настоящее время в живых осталась только я.

При рождении меня назвали Лютиана. И я спрашивала у мамы: «Почему ты меня назвала таким необычным именем?» Она отвечала: «Нам очень нравился цветок лютик, вот мы и назвали тебя в честь него». Так я сначала стала Лютиком, потом Люсей, а затем Людмилой.

Когда началась Великая Отечественная война, старшая сестра Тоня, работавшая фельдшером, ушла добровольцем на фронт. А старший брат Иван уехал в Нижний Тагил и устроился на завод, изготавливавший технику для советской армии. На него была наложена бронь.

Тоня прошла всю войну, дошла до Берлина. Со временем всем было разрешено отправить домой посылки. И Тоня отправила нам три посылки с одеждой. Одежда у нас была только холщовая: мы выращивали лен, сами мяли его. Когда мы получили первую посылку Тони, страшно обрадовались: там была шелковая одежда, из холста мы оделись в шелк. Я до сих пор помню шелковый сарафанчик, который мне очень нравился.

После войны сестра Тоня перевезла нашу семью на станцию Итат, находящуюся в двадцати километрах от нашей деревни. Позже, в 1953 году, в городе Кумертау в Башкирии открылся угольный разрез, и семья переехала туда.

Окончив семь классов, я поступила в Фармацевтическое училище г. Бирска. Руководителем моей практики была Шишкина Татьяна Николаевна, очень строгая и требовательная по дисциплине, к примеру, сделаешь одну ошибку в дневнике, она заставляла все переписывать заново. Когда после окончания училища я приступила к работе в этой же аптеке, и вновь оказалась под ее руководством. Татьяна Николаевна принимала рецепты, а я готовила по ним лекарства. По медицинскому положению за час нужно приготовить лекарства по 10 рецептам. Татьяна Николаевна вымуштровала меня так, что я за час готовила 15 рецептов. Когда я сама стала руководителем, то поняла, что это именно она научила меня работать правильно, грамотно и быстро. И я признательна ей за это!

Во время работы в аптеке меня избрали секретарем комсомольской организации медицинских работников Кумертау, а в 1958 году пригласили работать в Горком Комсомола.

Затем я поступила в Фармацевтический институт для получения высшего образования, проучилась там два года и поняла, что фармацевтика не для меня, и ушла. Чуть позже я поступила в Юридический институт, и на третьем курсе завалила сессию: все время уходило на комсомольские дела, и я не успела подготовиться.

КАК Я СТАЛА МЕДВЕДЕВОЙ

Как-то в нашу аптеку привезли товар, и мы начали выгружать его. Я заметила, стоит в сторонке молодой человек в морской форме и наблюдает за нами. Я как набросилась на него, говорю: «Вместо того чтобы помочь женщинам, стоишь и наблюдаешь?» Разумеется, ему ничего не оставалось, как помочь нам выгружать ящики с лекарствами. Этим молодым человеком оказался Владимир Медведев, племянник заместителя заведующей нашей аптеки, который позже стал моим мужем. Мы встречались три года, потом сыграли свадьбу. Когда я забеременела — ушла из комсомола, о чем я сильно жалела. У меня родилась дочь, я назвала ее Еленой. Спустя три года у нас родилась вторая дочь – Ирина. Это имя дал ей отец.

У моего мужа было техническое образование, и его направили на строительство Саратовской ГЭС. Так мы приехали в Балаково Саратовской области. Я устроилась заместителем управляющего аптекой. Балаково – небольшой, чистенький город на Волге. В очередной раз Балаковское бюро путешествий объявило курсы экскурсоводов. Я пошла на них, закончила и стала проводить экскурсии. Стоит отметить, что в те годы люди очень интересовались экскурсиями. Затем мне предложили перейти в Балаковское экскурсионное бюро методистом. Я ушла из аптеки, и через некоторое время меня назначили директором этого экскурсионного бюро. В больших городах, в том числе и в Якутске, тоже было экскурсионное бюро, но туризм в Якутии был в убытке. Вопросами туризма в стране в то время ведал Центральный совет по туризму и экскурсиям в Москве. Стали думать, кого отправить в Якутию для поднятия туризма, и остановились на моей кандидатуре. Так я получила предложение возглавить Якутское бюро экскурсий и путешествий.

Я сообщила мужу, что дала согласие ехать в Якутию работать в туризме. Какой у нас начался шум и гам! Муж начал возражать, кричал: «Ты никуда не поедешь». Но позже успокоился, так как знал, что я поступлю так, как решила.

НА НИВЕ ЭКСКУРСОВОДСТВА В ЯКУТИИ

29 февраля 1977 года я приехала в Якутск. Меня разместили в гостинице «Лена». 1 марта я уже пошла в Якутское бюро путешествий. Оно размещалось в здании речпорта, в маленькой комнатке. В штате было пять человек, и, конечно, места всем не хватало, поэтому все писали на коленях и спинах друг друга. Я начала вникать, почему туризм в Якутске убыточный. Проблем было много, например, в день заказывают пять автобусов для экскурсий, а используются два-четыре. А когда я прослушала экскурсию одного нашего экскурсовода на площади Ленина, то просто пришла в ужас. Вся его экскурсия состояла из нескольких фраз: «Вот памятник Ленину, он стоит с протянутой рукой». Разумеется, этого экскурсовода мне пришлось уволить.

Дело в том, что в экскурсоводстве есть свои правила работы и поведения: как держать и протягивать руку, как поставить группу и стоять самому и многое другое. И в 1978 году я открыла здесь курсы экскурсоводов. На первый поток пришли 15 человек, и среди них один кандидат наук, из него впоследствии получился превосходный экскурсовод!

НА СЛУЖЕНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В 1990 году Русскую общину в Якутии организовал Владимир Леонидович Иванов, он же стал ее председателем. В 1991 году я увидела объявление о заседании Русской общины, пришла, так и осталась в общине. В 1992-м меня избирают председателем. В 1994 году я организовала Русскую общину, которая получила статус республиканской, и я была избрана ее председателем. Наша община занималась сохранением русских традиций и русской культуры в Якутии и многими другими вопросами. Но ко мне приходят за помощью по разным вопросам не только русские, но и таджики, и киргизы, и якуты. И никому из них я не отказываю: кому-то помогла в Минздраве, кому-то в прокуратуре, кому-то в суде, кому-то в ЖКХ. Так я стала заниматься общественной деятельностью, и по сей день уйти от этого не могу. Даже однажды решила бросить все, сидела дома, не отвечала на звонки. И что вы думаете? Я смогла продержаться только три дня, а потом ноги в руки и до сих пор веду общественную работу и помогаю этим людям.

У меня две дочери, четыре внучки, один внук, две правнучки и один правнук, ему полтора года. Одна внучка, Дарья, поступила в Петербург на факультет международных отношений, который закончила с красным дипломом. За два года до окончания вуза она поступила на курсы французского языка. Эти курсы отправляли своих выпускников на дальнейшее обучение во Францию, и в числе них оказалась Дарья. Она попала в магистратуру Страсбургского университета. Во Франции она познакомилась с парнем-французом, они сняли квартиру в Париже и сейчас живут в гражданском браке.