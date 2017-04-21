Председатель профильной комиссии ЯГД поздравляет с Днем местного самоуправления

Уважаемые горожане!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Вот уже в пятый раз отмечаем мы эту праздничную дату, год за годом в нашем городе история этого праздника становится интереснее и богаче, постепенно День местного самоуправления отвоевывает подобающее ему достойное место в ряду официальных праздничных дней. Именно в Якутске, особенно в последнее время скромные поначалу ростки местного самоуправления уже начали давать пышные всходы. Мы можем это видеть на примере последних достижений и успехов Администрации ГО «г.Якутск», слаженной работы депутатов Якутской городской Думы и настоящего шквала народных инициатив горожан, вот уже несколько лет, захлестывающего наш город.

Такие характерные и важные для развитого городского самоуправления начинания, как благотворительность и добровольчество становятся неотъемлемыми чертами Якутска. Недаром в 2016 году Якутск удостоен звания «Самый добрый город России». С каждым годом растет число социальных некоммерческих проектов, предлагаемых неравнодушными горожанами, направленных на украшение улиц, дворов и площадей нашего города, на повышение уровня комфортного проживания, на решение многих городских проблем силами общественности. В лучших традициях народоправства, жители Якутска не устают предлагать волонтерские программы помощи пожилым и престарелым, инвалидам, сиротам, людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Поражают креатив, фантазия и размах народных инициатив. Некоторые проекты требуют значительного финансирования из городского бюджета, но многие истинные патриоты города Якутска готовы вкладывать собственные средства, свои силы и энергию в замечательные социальные проекты.

Не случайно, нынешний 2017 год в нашем городе объявлен Годом Добра, и Глава администрации ГО «г.Якутск» А.С. Николаев призвал горожан к добрососедству и доброжелательности, к совместной работе по благоустройству, озеленению дворовых территорий, обустройству детских площадок, скверов, ведь совместный труд во имя всеобщего блага объединяет людей лучше всего. В сущности, местное самоуправление вырастает из желания деятельного, энергичного, сильного человека самому изменить вокруг себя мир в лучшую сторону и принимать деятельное участие в активном строительстве благоприятной для всех среды обитания.

Дальнейшему победному шествию местного самоуправления в Якутске просто нет альтернативы, наша судьба в наших руках. Мы можем рассчитывать только на свои силы, на взаимовыручку и взаимопомощь, должны сами заботиться о будущем процветании нашего города.

Особо хочу поздравить с Днем местного самоуправления депутатов Якутской городской думы. Уважаемые коллеги, избиратели оказали нам огромное доверие – представлять их законные интересы. Наша работа направлена на создание и укрепление надежного фундамента местного самоуправления в нашем городе. Нам выдан бесценный кредит народного доверия, который следует вернуть с большими процентами. Мы должны приложить к этому все свои силы и возможности. С праздником, дорогие друзья!

Депутат Якутской Городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, председатель Постоянной комиссии ЯГД по местному самоуправлению, законности и регламенту ВАСИЛЬЕВ Н.Н.