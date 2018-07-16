Председатель Правления РСХБ провел рабочую встречу с руководством Башкирии

В головном офисе АО «Россельхозбанк» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Банка Бориса Листова с заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министром сельского хозяйства Республики Ильшатом Фазрахмановым.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества, в том числе комплексной поддержки РСХБ экономики Башкирии и кредитования сельхозпроизводителей.

Филиал Россельхозбанка работает в Республике с 2004 года, и занимает лидирующие позиции в банковской системе региона. РСХБ выступает основным кредитором сельхозпроизводителей Башкирии, направляя значительный объем средств на проведение сезонных сельскохозяйственных работ. С января 2018 года башкирским аграриям было выдано 6,2 млрд рублей заемных ресурсов. Кроме того, Банк активно участвует в реализации программы льготного кредитования АПК и развивает направление розничного бизнеса.

«Республика Башкортостан – один из наиболее развитых регионов страны с диверсифицированной экономикой, обладающий мощными индустриальным и аграрным кластерами. РСХБ, как основной кредитор АПК страны, поддерживает сельхозпроизводителей Башкирии, а также развивает сотрудничество с предприятиями из других важных отраслей. Всего за время своей работы в Республике Банк направил на ее развитие 165 млрд рублей, из них 127 млрд рублей было выдано клиентам АПК», – отметил глава РСХБ Борис Листов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.