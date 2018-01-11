11 января 2018 года на радиоканале «Радио России – Саха» состоится прямой эфир «Открытый разговор» с участием председателя правительства Республики Саха (Якутия) Евгения Алексеевича ЧЕКИНА. Председатель правительства ответит на самые острые вопросы, которые волнуют жителей Якутии: о бюджете, транспортной доступности, здравоохранении республики, о работе правительства Якутии на федеральном уровне.
Начало эфира в 11.10. Телефон студии: 32-14-14.
Прямой эфир можно услышать на канале ФМ-104,9 в г. Якутске, проводном радио, а также на сайте gtrksakha.ru
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11 января 2018 года на радиоканале «Радио России – Саха» состоится прямой эфир «Открытый разговор» с участием председателя правительства Республики Саха (Якутия) Евгения Алексеевича ЧЕКИНА. Председатель правительства ответит на самые острые вопросы, которые волнуют жителей Якутии: о бюджете, транспортной доступности, здравоохранении республики, о работе правительства Якутии на федеральном уровне.
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Председатель правительства Якутии выйдет в прямой эфир радио ГТРК САХА
11 января 2018 года на радиоканале «Радио России – Саха» состоится прямой эфир «Открытый разговор» с участием председателя правительства Республики Саха (Якутия) Евгения Алексеевича ЧЕКИНА. Председатель правительства ответит на самые острые вопросы, которые волнуют жителей Якутии: о бюджете, транспортной доступности, здравоохранении республики, о работе правительства Якутии на федеральном уровне.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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