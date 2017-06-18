Председатель Федерации профсоюзов РС(Я): с Днем медицинского работника!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично разрешите тепло и сердечно поздравить вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Труд медика всегда был и остается самым благородным и востребованным в обществе и вместе с тем самым ответственным. Именно вам мы обязаны своим появлением на свет, хорошим самочувствием и настроением. В трудные минуты вы помогаете преодолевать болезни, возвращаете надежду и радость жизни, люди доверяют вам самое дорогое — жизнь.

Пожалуй, нет такой сферы человеческой деятельности, которая по значимости и важности могла бы сравниться с профессией медика. Гуманная, благородная, нужная — она всегда и везде в центре общественного внимания. Отрадно, что в республике большое внимание уделяется развитию отрасли здравоохранения, улучшению положения медицинских работников. Государственная поддержка должна соответствовать труду, которые вы вкладываете в здоровье жителей нашей республики.

Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм, верность избранному делу, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях, за бессонные ночи и спасенные жизни. Особые слова благодарности — ветеранам здравоохранения. Ваши заслуги перед страной и обществом поистине трудно переоценить, ведь цена им — спасенные человеческие жизни. Свои профессиональные умения и навыки вы передаете молодежи, щедро делитесь секретами мастерства, накопленным опытом.

Желаю всем медицинским работникам Якутии крепкого здоровья, счастья и уверенности в своих силах!

Председатель

Федерации профсоюзов РС(Я)

Н.Н. ДЕГТЯРЕВ