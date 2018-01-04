Предприятиям и организациям Якутии нужны более 100 тысяч работников

В ближайшие десять лет предприятия и организации Якутии обеспечат работой 113,9 тысяч человек. Такие данные приводит Госкомитет РС(Я) по занятости населения со ссылкой на прогноз потребности отраслей экономики республики в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018-2027 годы.

По информации ведомства, в указанный период будут высоко востребованы специалисты со средним профессиональным образованием – для них на рынке труда будет 81 тысяча рабочих мест. Потребность в выпускниках высших учебных заведений составит 32,9 тысяч человек.

Согласно прогнозу, в ближайшие 10 лет в работниках будут нуждаться такие отрасли, как промышленность – 27 544 (с учетом инвестпроектов), строительство – 22 329, здравоохранение – 11 685, образование – 11 472, сельское хозяйство – 6 683, культура и духовное развитие – 4 677, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика – 3 997, транспорт – 3 274, связь и информатизация – 3 050 специалистов.

Прогноз потребности отраслей экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018-2027 годы сформирован на основе сведений 789 предприятий и компаний-инвесторов по 48 инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по 16 видам экономической деятельности.

Напомним, 2018 год был объявлен Главой Якутии Годом содействия занятости населения. По словам Ил Дархана, результаты проведенных социологических исследований показывают, что 43% жителей Якутии считают самой острой проблемой вопрос занятости и безработицы.