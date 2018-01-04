АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-27
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.60
 68.87
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.01.2018, 0:49
Общество
Сегодня день рождения артиста и журналиста
03.01.2018, 20:30
Столица
Айсен Николаев проинспектировал санитарное состояние округов
03.01.2018, 14:28
Республика
Предприятиям и организациям Якутии нужны более 100 тысяч работников
03.01.2018, 11:06
Общество
Фотофакт
Скандал
Вандалы повредили статую мамонта в Якутске?
03.01.2018, 11:01
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
03.01.2018, 10:57
Происшествия
Нацгвардия в Якутске изъяла 37 единиц оружия с начала года
03.01.2018, 10:53
Республика
Якутия повышает свою привлекательность для туристов
03.01.2018, 9:36
Культура & Образование
Анонс
«Музыкальный Якутск» сегодня утром ждет своих поклонников
03.01.2018, 9:00
Общество
Гороскоп на 2018 год по знакам Зодиака — год Желтой Земляной Собаки
03.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 3 января 2018
03.01.2018, 0:48
Общество
Сегодня день рождения главы, депутата, журналиста и народного мастера
02.01.2018, 22:39
Республика
С 1 января минимальный размер оплаты труда в Якутии увеличился
02.01.2018, 19:51
Желток
Эксклюзив
Чемпион стал отцом!
02.01.2018, 16:40
Политика
4 января в Якутске состоится митинг
02.01.2018, 16:05
Желток
Фотофакт
АЛРОСА стала экономить на подарках?
02.01.2018, 15:25
Республика
Егор Борисов: Промышленность Якутии функционирует с запасом прочности
02.01.2018, 14:24
Столица
Фотофакт
Волшебный мир Якутии — детям
02.01.2018, 13:41
Общество
Фотофакт
Якутские министры собрались на битву?
02.01.2018, 13:38
Происшествия
Фотофакт
Первая авария 2018 года в Якутске
02.01.2018, 13:35
Происшествия
Праздничные дни отметились наездами на пешеходов
02.01.2018, 12:08
Происшествия
Жительницу Мирного обокрал собутыльник
02.01.2018, 12:04
Общество
Законы, вступающие в силу в январе 2018 года
02.01.2018, 11:52
Финансы
В России появился новый вид социальной пенсии
02.01.2018, 11:46
Происшествия
В Мае и Усть-Мае попались незаконные торговцы алкоголя
02.01.2018, 10:22
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
02.01.2018, 7:33
Происшествия
В Мирном в пожаре погибло 4 человека
02.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 2 января 2018
02.01.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения главы, руководителей, писательницы, художницы и журналиста
01.01.2018, 22:59
Республика
Жителей Якутии ожидает рост тарифов ЖКХ
01.01.2018, 17:19
Желток
Видео
Павел Воля поздравил якутян с Новым годом
01.01.2018, 14:41
Желток
Фотофакт
Елка в МВД Якутии из… штатива
01.01.2018, 14:34
Происшествия
ДТП в Татте из-за табуна лошадей. Пострадал ребенок
01.01.2018, 12:47
Столица
Видео
Новогодний фейерверк в Якутске
01.01.2018, 12:40
Культура & Образование
Позитив
Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы
01.01.2018, 11:13
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
01.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 1 января 2018
01.01.2018, 0:46
Общество
Сегодня день рождения спикера, зампреда правительства, депутата, главы, художника и руководителей
31.12.2017, 20:34
Общество
Конституционный суд поздравляет якутян с Новым годом
31.12.2017, 20:00
Желток
Как встречать и что одеть на Новый год? 2018 год Желтой земляной собаки
31.12.2017, 13:47
Происшествия
Резонанс
Специалисты приступили к работам по восстановлению электроснабжения в поселке Березовка
31.12.2017, 12:08
Общество
Александр Жирков: Пусть наступающий год оправдает Ваши мечты и ожидания
31.12.2017, 12:00
Общество
Поздравление Айсена Николаева с Новым годом и Рождеством
31.12.2017, 11:57
Общество
Егор Борисов поздравляет якутян с Новым годом и Рождеством Христовым
31.12.2017, 11:43
Общество
Николай Дегтярев: Новый год – это замечательный, добрый семейный праздник
31.12.2017, 11:37
Культура & Образование
Высшая школа музыки поздравляет с Новым 2018 годом
31.12.2017, 11:25
Общество
Айхал Габышев: Пусть Новый год подарит исполнение заветной мечты
31.12.2017, 10:53
Общество
Анатолий Бравин: Мы с уверенностью ожидаем перемен к лучшему
31.12.2017, 10:12
Общество
Александр Акимов: Этот истинно семейный праздник объединяет всех нас своей сказочной атмосферой
31.12.2017, 9:50
Политика
Три якутянина стали финалистами конкурса «Лидеры России»
31.12.2017, 9:46
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
31.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 31 декабря 2017
31.12.2017, 0:01
Общество
Сегодня день рождения депутата и модельера
30.12.2017, 19:56
Политика
Егор Борисов встретился с Дмитрием Медведевым
30.12.2017, 16:47
Желток
Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!
30.12.2017, 16:28
Республика
В новогоднюю ночь ТЦТР Якутии переведет вещание каналов с учетом часовых поясов
30.12.2017, 16:18
Культура & Образование
Афиша
«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!
30.12.2017, 15:28
Культура & Образование
Позитив
В АГИКИ открылся Музей музыкальных инструментов народов Северной Азии
30.12.2017, 15:14
Происшествия
За сутки в Якутске трезвые водители совершили 4 ДТП
30.12.2017, 15:07
Финансы
Егор Борисов: Якутия сохраняет высокую долговую устойчивость
30.12.2017, 15:03
Происшествия
Задержан вылет вертолета со специалистами в обесточенную Березовку
30.12.2017, 15:00
Республика
«Туймаада-Агроснаб» и Среднеколымский улус заключили соглашение о взаимодействии
30.12.2017, 13:48
Происшествия
В Мирнинском районе по вине пьяной женщины три человека попали в больницу
30.12.2017, 13:37
Политика
В Якутии отметят 60-летие со дня рождения Александра Мигалкина
30.12.2017, 11:29
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством
30.12.2017, 10:00
Общество
Видео
Федот Тумусов поздравляет с наступающим Новым годом
30.12.2017, 9:56
Столица
Айсен Николаев провел первое заседание Совета по реализации Народной программы развития столицы
30.12.2017, 9:53
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
30.12.2017, 9:50
Происшествия
Резонанс
О ЧП в селе Березовка — сообщение властей Якутии
30.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 30 декабря 2017
30.12.2017, 3:07
Желток
Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!
30.12.2017, 2:35
Культура & Образование
Якутские артисты в новогоднем эфире телеканала «Культура»
30.12.2017, 2:27
Путешествия
Гастрономический тур в Италию «Ешь, пей, смотри»
Архив новостей
Республика
3 января 2018, 14:28
443

Предприятиям и организациям Якутии нужны более 100 тысяч работников

В ближайшие десять лет предприятия и организации Якутии обеспечат работой 113,9 тысяч человек. Такие данные приводит Госкомитет РС(Я) по занятости населения со ссылкой на прогноз потребности отраслей экономики республики в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018-2027 годы.

По информации ведомства, в указанный период будут высоко востребованы специалисты со средним профессиональным образованием – для них на рынке труда будет 81 тысяча рабочих мест. Потребность в выпускниках высших учебных заведений составит 32,9 тысяч человек.

Согласно прогнозу, в ближайшие 10 лет в работниках будут нуждаться такие отрасли, как промышленность – 27 544 (с учетом инвестпроектов), строительство – 22 329, здравоохранение – 11 685, образование – 11 472, сельское хозяйство – 6 683, культура и духовное развитие – 4 677, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика – 3 997, транспорт – 3 274, связь и информатизация – 3 050 специалистов.

Прогноз потребности отраслей экономики Республики Саха (Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018-2027 годы сформирован на основе сведений 789 предприятий и компаний-инвесторов по 48 инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по 16 видам экономической деятельности.

Напомним, 2018 год был объявлен Главой Якутии Годом содействия занятости населения. По словам Ил Дархана, результаты проведенных социологических исследований показывают, что 43% жителей Якутии считают самой острой проблемой вопрос занятости и безработицы.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.12.2017, 16:18
Культура & Образование
Афиша
«Две звезды» по-якутски: Пары сформированы!
30.12.2017, 9:50
Происшествия
Резонанс
О ЧП в селе Березовка — сообщение властей Якутии
30.12.2017, 3:07
Желток
Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!
29.12.2017, 10:36
Политика
Экстра
В Якутии уволен министр
01.01.2018, 12:40
Культура & Образование
Позитив
Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы
29.12.2017, 10:39
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
02.01.2018, 12:04
Общество
Законы, вступающие в силу в январе 2018 года
30.12.2017, 16:47
Желток
Зампред правительства облачился в Деда Мороза, замминистра стала Снегурочкой!
29.12.2017, 16:02
Происшествия
Экстра
«В ТРК «Азия» заложили бомбу» — свидетель
02.01.2018, 19:51
Желток
Эксклюзив
Чемпион стал отцом!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт Скандал
Общество
03.01.2018

Вандалы повредили статую мамонта в Якутске?

Фотофакт
Общество
02.01.2018

Якутские министры собрались на битву?

Видео
Желток
01.01.2018

Павел Воля поздравил якутян с Новым годом

Фотофакт
Желток
01.01.2018

Елка в МВД Якутии из… штатива

Происшествия
01.01.2018

ДТП в Татте из-за табуна лошадей. Пострадал ребенок

Видео
Столица
01.01.2018

Новогодний фейерверк в Якутске

Позитив
Культура & Образование
01.01.2018

Культурные выходные в Якутске: Куда пойти в новогодние каникулы

Политика
31.12.2017

Три якутянина стали финалистами конкурса «Лидеры России»