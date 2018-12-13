Предприятия Новосибирской области презентуют свои товары на выставке «БизнесЭкспо-2018»

Биржа деловых контактов с участием предприятий Новосибирской области пройдет 14 декабря в рамках Республиканской межотраслевой выставки малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018».

Целью данной биржи контактов является презентация производственного и инвестиционного потенциала Новосибирской области перед якутскими предпринимателями, установление новых и укрепление имеющихся интеграционных деловых связей между предприятиями двух регионов, увеличение взаимного товарооборота.

В программе мероприятия:

-Презентация «Производство растительных масел» — ООО «Армаз»;

-Презентация производства и дегустация полуфабрикатов, консервации и готовых продуктов питания из грибов вешенки — ООО ТПК «Лукошко»;

-Презентация швейного производства «Что может швейная фабрика АЗИМУТ (ООО «Спутник»)»;

-Презентация производства и дегустация готовой рыбной продукции — ООО «Транзит»;

-Презентация ООО «Мир Моря НСК» (оптовая компания, торгующая продуктами питания).

Напоминаем, что Республиканская межотраслевая выставка малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018» проходит 14-15 декабря. На выставке будет представлены товары местных производителей: мясная, молочная, рыбная продукция, а также уникальные изделия народно-художественных промыслов, ювелирные украшения, якутские ножи, мебель, игрушки и строительные материалы. В рамках выставки пройдут различные мероприятия: биржа контактов, мастер-классы, семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Организаторами выставки являются Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», АО «Якутская ярмарка».

Приглашаем принять участие в мероприятиях. Подробнее программу мероприятия можно посмотреть здесь http://portal.b14.ru/respublikanskaya-mezhotraslevaya-vystavka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-biznes-ekspo-2018/.