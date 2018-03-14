Предприятие по производству якутских светильников даст работу 18 инвалидам

Между Центром занятости населения города Якутска и ООО «Саха-Лайтинг» подписан договор о трудоустройстве безработных граждан в рамках муниципальной программы «Содействие трудоустройству инвалидов», финансируемой из бюджета ОА ГО «город Якутск».

05 марта в рамках совместного сотрудничества состоялось выездное мероприятие – «Презентация предприятия ООО «Саха-Лайтинг». Данный проект призван, во-первых, реализовать адресный подход к трудоустройству безработных граждан путем подробного их информирования о работодателе и свободных вакансиях непосредственно на предприятии, а во-вторых, ускорить работодателю процесс подбора подходящих работников. Согласно предварительным договоренностям с руководством Саха Лайтинга было принято решение об открытии временных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Реализации проекта предшествовала предварительная работа с безработными гражданами с инвалидностью, которые были проинформированы о возможном трудоустройстве на вышеуказанном предприятии. Участие в данном проекте было предложено 18 гражданам, состоящим на учете и ищущим работу.

На презентации директор предприятия Илья Котоконов подробно рассказал об истории организации, специфике производства, характере и режиме работы, социальных гарантиях и об оплате труда на предприятии. Затем была организована экскурсия по производственному цеху. Участникам был показан процесс сборки и изготовления ламп освещения. Также, присутствовала известная хомусистка и руководитель группы «Айархаан» – Альбина Дегтярева, которая создала дизайн бра в национальных мотивах.

Заведующий производством Сергей Хромов провел с каждым претендентом индивидуальное собеседование. По итогам собеседования отобраны 5 граждан на должность «Сборщик» и с 12 марта они приступили к работе. В процессе адаптации к новому рабочему месту и коллективу планируется вести «трудовое сопровождение» на рабочем месте и определены наставники из коллектива предприятия.