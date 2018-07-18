Предпринята очередная попытка узаконить стройку Саакяна

Новый поворот наметился в деле ООО «Товары Саха Якутместпрома», компании, построившей в 23 квартале города Якутска многоквартирный жилой дом без надлежащего оформления документов: недовольный решением суда кассационной инстанции, отказавшей в предоставлении земельного участка по ул. Лермонтова, 77, застройщик обратился в Верховный суд России. В настоящее время материалы дела истребованы высшим судом страны для изучения.

Напомним, Департамент жилищных отношений и ООО «Товары Саха Якутместпрома» (генеральный директор — Смбат Саакян) в 2013 году договорились о расселении 6 квартир и сносе 6 ветхих домов в 23 квартале г. Якутска. В 2014 году между мэрией и застройщиком было заключено соглашение об обмене земельными участками общей площадью по 8800 квадратных метров. Однако затем администрация отказалась от исполнения соглашения, посчитав его неправомерным, после чего общество решило истребовать земельный участок в судебном порядке.

Арбитражный суд РС(Я) и суд апелляционной инстанции признали требования строительной компании обоснованными. Но при пересмотре дела в кассационном порядке суд встал на сторону Окружной администрации Якутска, отказав в иске и указав, что участок под строительство мог быть предоставлен только на аукционе.

На спорной земле застройщиком построен многоквартирный жилой дом, без надлежащим образом оформленного права на землю и без получения разрешения на строительство. Каким будет вердикт Верховного суда, сможет ли застройщик легализовать здание, расположенное рядом со строящейся школой №35, покажет время. После изучения материалов дело может быть передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ, либо в этом может быть отказано.