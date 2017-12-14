Предпринимателям разъяснили правила проведения новогодних корпоративов

В Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялся семинар, посвященный соблюдению норм санитарно-эпидемиологических требований и обеспечению безопасности населения во время проведения новогодних праздников.

Мероприятие прошло под председательством заместителя главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петра Ефремова. Участие приняли представители территориального управления Роспотребнадзора по РС(Я), отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по г. Якутску, МУ МВД России «Якутское», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)».

О санитарно-эпидемиологических требованиях, профилактике возникновения случаев массового пищевого отравления рассказали исполняющий обязанности начальника отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации Роспотребнадзора по РС (Я) Алла Шомоева и начальник отдела работы с заказчиками Центра гигиены и эпидемологии в РС (Я) Степанида Максимова. С изменениями в законе «О защите прав потребителей» ознакомила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по РС (Я) Татьяна Салеева. Заместитель начальника МУ МВД России «Якутское» Николай Тастыгин дал рекомендации об обеспечении безопасности посетителей во время праздников, а также проинформировал об усиленном режиме несения службы сотрудниками МВД России в период с 20 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. Врио начальника ОНД и ПР по г. Якутску МЧС России Николай Кириллин выступил с информацией о соблюдении пожарных норм и требований и отметил важность использования во время проведения праздников только сертифицированной пиротехники, приобретенных в специализированных торговых объектах.

Предприниматели, работники торговли активно делились мнениями и задавали вопросы. Были затронуты такие темы, как прохождение санитарно-гигиенического обучения, меры, которые принимают контрольно-надзорные органы в отношении нелегальных предпринимателей, сообщает Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска.