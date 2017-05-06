Предприниматели Якутска оказали помощь ветеранам продуктовыми наборами

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в рамках благотворительной акции «Эстафета добра» направления «Якутск – город возможностей» Года добра, предприниматели столицы в виде продуктовых наборов оказали помощь ветеранам. «Эстафету добра» поддержали заместитель председателя Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск», председатель Союза товаропроизводителей, предпринимателей торговли и потребительского рынка РС (Я) Ирина Котенко и директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим Феоктистов. В ходе акции предприниматели передали ветеранам 58 продуктовых наборов, на общую сумму 87 тыс. рублей. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Окружной администрации.

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