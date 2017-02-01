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Общество
1 февраля 2017, 14:38
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Предприниматели Якутска научились привлекать венчурные инвестиции

26 января в Технопарке «Якутия» прошла Региональная сессия практического консалтинга, организованная Российской венчурной компанией (РВК). В программе приняли участие более 50 предпринимателей и инвесторов Якутии. В ходе работы эксперты рассказали о подготовке компаний к работе с инвесторами, подготовке инвестиционной презентации и выступлений перед профессиональной аудиторией, способах коммерциализации технологий и инструментах управления бизнесом на разных стадиях развития. Бизнес-тренеры уделили особое внимание практике представления проекта и приобретению участниками навыков ораторского искусства.

Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) – это интенсивы РВК, на которых начинающие предприниматели получают базовые знания для развития и коммерциализации своих проектов. В первой половине 2017 года РСПК пройдут в 14 городах-участниках Open Innovations Startup Tour (OIST) – масштабного проекта по поиску перспективных технологических разработок и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Инициатива по созданию проекта принадлежит Фонду «Сколково» и РВК, поддержана ведущими институтами развития и одобрена Правительством Российской Федерации.
РСПК открыл Анатолий СЕМЕНОВ, Директор ГАУ «Технопарк «Якутия»». В приветственном слове участникам РСПК он отметил: «РСПК проводится в преддверии OIST.

На участие в конкурсе заявилось свыше 600 человек и 190 проектов. Из них получить возможность инвестирования на якутском этапе в этом году поборются 42 отобранных проекта. Данная работа находится в фокусе Правительства Республики САХА (Якутия)».

В рамках сессии выступила Татьяна БРАВИНА, заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Республики САХА (Якутия), которая приветствовала участников и подчеркнула, что проводимая работа направлена на развитие бизнес-потенциала и предпринимателей республики: «Региональные сессии практического консалтинга в Якутске проводятся уже в четвертый раз, начиная со второго года работы Технопарка «Якутия». Уже тогда мы осознали практическую значимость этих семинаров, или менторских сессий, от людей с большим опытом в бизнесе, которые могут рассказать нашим стартаперам, что необходимо увидеть в начинающемся бизнесе, на что обратить внимание. Мы очень рады, что Российская венчурная компания реализует данную программу, привлекает к участию экспертов. При этом с каждым годом уровень экспертов повышается, и в этом году сессию проводили эксперты с огромным опытом в бизнесе. Вообще, данная программа является акселерационной, то есть дает толчок для развития бизнеса и позволяет стартаперам с наименьшими затратами в короткое время перенять опыт других».

Партнёром РСПК в г. Якутске стал Технопарк «Якутия». В рамках региональной сессии команды якутских предпринимателей подготовили свои проекты для презентации экспертному сообществу и инвесторам OIST.

В течение дня участники программы представили более 20 проектов, получили консультации экспертов РСПК. Подготовка проектов, в основном, проходила по трекам IT, биотехнологии, индустриальный, среди них: роботизированные хирургические инструменты, которые позволят проводить сложные операции за более короткое время и с наименьшими рисками для пациентов; 3D сканирование людей, — решение которое позволяет развивать широкий спектр сервисов для онлайн магазинов; создание беспилотного летательного аппарата, — решение для перевозки грузов нового поколения и т.д.

Основателей проектов в Якутске заинтересовали возможности продвижения и маркетинга проектов, международная и российская практика определения стоимости бизнеса и защиты интеллектуальной собственности. Самыми актуальными вопросами, интересовавшими участников, стали вопросы о способах привлечения частного инвестиционного капитала, масштабирования бизнеса, механизмах защиты интеллектуальной собственности и продвижения проектов на национальном и глобальном рынках.

В ходе программы участники отметили высокую практическую значимость полученных рекомендаций. В первую очередь, полезными оказались рекомендации по ключевым разделам презентации проектов для инвесторов и разработке маркетингового плана. На основе полученной информации и рекомендаций экспертов участники будут способны повысить эффективность команд проектов, определить свои конкурентные преимущества и возможный рыночный потенциал и, как результат, повысить инвестиционную привлекательность бизнес-проектов.

Подробности и отзывы участников, а также регистрационная форма на следующие сессии:
https://www.facebook.com/techstartrussia
https://www.facebook.com/rusventure

Организатор: РВК

Со-организатор: Фонд «Сколково»

Партнёр: GenerationS
Оператор: ООО «ЛОГА Групп»

О РВК
АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).
Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд. руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 21, их суммарный размер — 32,4 млрд. руб. Доля АО «РВК» — 19,9 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 193. Совокупный объем проинвестированных средств — 17,2 млрд. руб.
http://www.rvc.ru
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в конце первого полугодия 2015 года их число достигло 1521) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд. рублей. Они привлекли 21,1 млрд. рублей инвестиций, создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн. квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек.
http://sk.ru
Open Innovations Startup Tour – самое масштабное мероприятие в России и СНГ, направленное на популяризацию в регионах культуры технологического предпринимательства и выявлению перспективных технологических проектов.  Мероприятие проводится в формате роуд-шоу с целью развития местных инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса. В маршруте тура, который проходит с конца января по апрель  2017 года, 11 российских городов, а также страны  СНГ – Казахстан, Армения и Азербайджан. Конкурсная программа пройдет по трем направлениям: биомедицина, информационные технологии и промышленность. Победители получат приглашения на грандиозную конференцию Startup Village 2017 и призы от партнеров. В мероприятиях тура примут участие  лучшие эксперты рынка – известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители инвестиционных фондов и институтов развития. Помимо конкурса, в рамках тура проходят  образовательные сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития личных и профессиональных качеств предпринимателей.
Open Innovations Startup Tour интегрирует региональные программы других институтов развития и является первым звеном в годовом цикле отбора инновационных проектов, в который входят такие мероприятия как Startup Village и форум «Открытые инновации». Мероприятие проводят Фонд «Сколково» и Фонд содействия инновациям, РВК, Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Партнеры мероприятия   ПАО АК «АЛРОСА», Intel, ПАО «Татнефть» и SAP.
https://startup-tour.ru/ru
Партнер: GenerationS
GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2016 году на участие в GenerationS подано 4237 заявок из 30 стран мира. Призовой фонд GenerationS-2016 составит 15 млн руб., общая стоимость призов от партнеров превысит 100 млн руб.
http://generation-startup.ru/
О LOGA Group
Компания LOGA Group предлагает широкий набор программ для быстрорастущих высокотехнологичных компаний и корпораций: акселерационные программы, подготовка к листингу, управление рисками, инвестиционные документы и отчетность. С 2013 года LOGA Group — оператор программ ОАО «Российская Венчурная Компания» и резидент сервисной зоны Технопарка «СТРОГИНО». С 2010 года компания LOGA Group является генеральным партнером фонда Seed Forum International Foundation в России и со-основателем международного инвестиционного форума Seed Forum. Форум ежегодно проводится совместно с ПАО «Московская Биржа».
http://www.logagroup.com
Региональный партнер: Технопарк «Якутия»
Технопарк «Якутия» был создан по распоряжению президента республики и официально открыт 22 декабря 2012 года. За это время Технопарк «Якутия» объединил под своей крышей свыше 100 стартапов, которые ежегодно производят товары на сотни миллионов рублей. Местные инновации уверенно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках вопреки суровому климату и транспортной изоляции.
Технопарк стал уникальной площадкой в республике, объединяющей образовательную, научно-исследовательскую и производственную сферы. Под крылом якутского технопарка замыслы претворяются в жизнь: получают научное сопровождение, производственные площади, инвестиции — все необходимое для налаживания производства.
Технопарк «Якутия» и его филиал в Нерюнгри — являются единственными на Дальнем Востоке и представляют собой многофункциональные центры с размещенными на его территории производственными, офисными и иными площадками для резидентов. Здесь всё собрано воедино, чтобы решение каждой конкретной задачи, стоящей перед инноваторами, отвечало общемировым стандартам качества.
Сегодня Технопарк предлагает начинающему инновационному бизнесу наиболее полную и цельную цепочку поддержки: от «упаковки» проекта, привлечение инвестиций, услуги инжиниринга, до выхода на промышленный уровень и получение всех преференций от режима ТОР, – в режиме «одного окна».
Задача технопарка — человек, пришедший с идеей, вышел со стен Технопарка с отлаженным производством. На сегодняшний день в технопарке 89 предприятий-резидентов, которые производят товаров на 998 миллионов рублей, платят более 258 миллионов рублей налогов. За это время создано 454 рабочих мест.
http://www.tpykt.ru/
Региональный партнер: Арктический инновационный центр (АИЦ)
Арктический инновационный центр (АИЦ) — это многотраслевой научно-инновационный и образовательный комплекс Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. При АИЦ функционируют 10 лабораторий, Центр интеллектуальной собственности, Центр маркетинга инноваций и управления проектами, Центр коллективного пользования, Сектор юридического сопровождения инновационной деятельности и студенческий бизнес-инкубатор «ОREH».
http://aic.s-vfu.ru/

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Источник: Марина Маркова, директор проектов LOGA Group
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