Предпринимателей приглашают принять участие в выставке «БизнесЭкспо-2018»

14-15 декабря в спортивном комплексе «50 лет Победы» состоится Республиканская межотраслевая выставка малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018».

Выставка «Бизнес-Экспо» проводится ежегодно с 2010 года и собирает около 100 местных производителей из муниципальных районов республики и города Якутск.

Основной целью выставки является демонстрация достижений и новинок продукции, продвижение продукции местного производства, а также расширение деловых и торговых связей. Данное мероприятие является одной из главных коммуникационных площадок предпринимательского сообщества Республики.

Организаторами выставки являются Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», АО «Якутская ярмарка».

Подробнее информацию и положение о проведении межотраслевой выставки «БизнесЭкспо-2018» смотрите по ссылке:

http://portal.b14.ru/respublikanskaya-mezhotraslevaya-vystavka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-biznes-ekspo-2018/.

По данной ссылке вы также можете заполнить онлайн-заявку для участия в

мероприятии, либо по телефону 42-22-14.