Предпринимателей приглашают на бесплатные мастер-классы

12-13 декабря 2018 года в рамках межотраслевой выставки «Бизнес Экспо-2018» пройдут четыре бесплатных мастер-класса для субъектов малого и среднего предпринимательства:

Производство одежды (Якутский индустриально-педагогический колледж); Кузнечное дело «Технология выплавки булатной стали из крицы (Болгуо) из местной руды» (мастер Александр Данилов); Переработка и производство мясных изделий (ООО «Айгуль); Производство ювелирных изделий (ООО «Киэргэ).

Записаться и подробнее ознакомиться с программой мастер-классов можно по ссылке http://portal.b14.ru/event/?date=2018-12-12.

Выставка «Бизнес-Экспо» проводится ежегодно с 2010 года и собирает около 100 местных производителей из муниципальных районов республики и города Якутск.

Основной целью выставки является демонстрация достижений и новинок продукции, продвижение продукции местного производства, а также расширение деловых и торговых связей. Данное мероприятие является одной из главных коммуникационных площадок предпринимательского сообщества Республики.

Организаторы выставки: Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», АО «Якутская ярмарка».

Подробнее информацию и положение о проведении межотраслевой выставки «Бизнес Экспо-2018» 14-15 декабря смотрите по ссылке. По данной ссылке вы также можете заполнить онлайн — заявку для участия в мероприятии, либо записаться можно по телефону 42-22-14.