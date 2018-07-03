Предприниматель Максим Феоктистов поздравил ветеранов боевых действий

Генеральный директор ООО «Хозмаркет» Максим Феоктистов принял участие в торжественной закладке строительства памятника «Ветеранам боевых действий Республики Саха (Якутия)».

Предпринимателю выпала честь стать участником события, которое сами ветераны ждали целых двадцать лет. С 2009 года каждое 1 июля во всех регионах России отмечается неофициальный праздник ветеранов боевых действий и именно в этот день был дан старт осуществления идеи–соорудить народный памятник, посвященный участникам военных операций.

Памятник будет возведен рядом с часовней Георгия Победоносного по улице Хабарова. По словам организаторов, самая главная задача монумента заключается в патриотическом воспитании молодежи и граждан.

В мероприятии приняли участие врио главы города Якутска Дмитрий Садовников, председатель Якутской городской думы Александр Саввинов, народный депутат Юрий Никитин, руководитель исполкома ЯРО ОНФ Валерий Лютый и другие.