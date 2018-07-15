Предприниматель Максим Феоктистов поздравил мам и новорожденных в День семьи, любви и верности

Генеральный директор сети магазинов «Хозмаркет» Максим Феоктистов принял участие в церемонии торжественной выписки 15 новорожденных в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Национальном центре медицины РС (Я).

Предприниматель от всей души поздравил счастливых матерей и вручил им полезные подарки, которые им пригодятся в первые дни материнства.

«Сегодня в домах пятнадцати семей зазвучат детские голоса и это замечательно, что мы имеем возможность разделить с ними эту радость», — сказал Максим Феоктистов.

Стоит отметить, что в числе новорожденных – девять мальчиков и шесть девочек. Некоторые из них в этот день получили свой первый документ – свидетельство о рождении, которые им вручила руководитель Управления ЗАГС Республики Саха (Якутия) Светлана Филиппова.

В мероприятии также приняли участие председатель Якутской городской думы Александр Саввинов, заместитель министра здравоохранения Якутии Антонина Григорьева, министр по делам молодежи и семейной политике Иван Луцкан, а также представители общественных организаций, близкие и друзья рожениц. В адрес виновниц торжества прозвучало много добрых слов и пожеланий.

«Это чудо, когда появляется на свет новая жизнь. Пусть дети растут на радость своим родителям здоровыми и счастливыми. А мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы они в будущем пошли в хорошие сады и школы», — сказал в своем выступлении председатель Якутской городской думы Александр Саввинов.