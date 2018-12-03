Предприниматель: Для строительства дороги через Лену не нужны подрядчики

Предприниматель из Якутска Андрей Высоких в комментарии телеканалу «Якутия 24» сообщил, что в вопросе строительства канатной дороги через реку Лену не нужно привлекать китайские компании.

«Нам не обязательно рассчитывать на китайцев, нужно рассматривать европейские проекты и осуществлять стройку самим, методом народной стройки, не ожидая кого-либо», — сказал Андрей Высоких.

Проект канатной дороги не исключает строительства автомобильного моста через реку.

Проект Ленского моста представят Росавтодору в декабре.

Ранее в аккаунте Instagram НВК 24 провели опрос о возможном строительстве в Якутске канатной дороги для пассажирских перевозок через реку. Большинство пользователей выразили согласие к подобному способу передвижения.