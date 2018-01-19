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19 января 2018, 15:54
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Предприниматель Афанасий Алексеев отказался от разговора тет-а-тет с главой МВД Якутии

Предпринимателя Афанасия Алексеева пригласили на встречу к министру внутренних дел РС(Я) Владимиру Прокопенко, но … он в его кабинет в назначенное время не зашел. Он настаивал, чтобы с ним присутствовали член Общественной палаты РС(Я) Галина Васильева  (она видный специалист по вопросам предпринимательства, член Торгово-промышленной палаты РС(Я)) и сотрудник аппарата Общественной палаты РС(Я) Саргылана Сергеева. Всех троих в здание МВД пустили. Но потребовали, что в кабинет к министру Афанасий Павлович зашел один.

Начальник пресс-службы МВД РС(Я) Мария Миронова заявила, обращаясь к Афанасию Павловичу, что «даже докладывать не буду, что с вами подошли общественники». Афанасий Павлович отказался от встречи  «тет-а-тет» с министром. Все трое визитеров развернулись и ушли.

Афанасий Павлович:

— Меня к министру внутренних дел пригласили одного. Но я с самого начала говорил, что хочу, чтобы на встречу вместе со мною пришли общественники и журналисты. Мне не нужны встречи с глазу на глаз. Для чего они? Честно говоря, уже устал от ходьбы по инстанциям, от того, что все на словах заверяют, что дело «под контролем», а на самом деле только и ждут, чтобы я махнул на все рукою и отказался бороться за свои права и права Раккуель Фаброс.

Ничего от общественности скрывать не собираюсь, ни в никакие тайные переговоры вступать тоже. Вся общественность уже знает о многих подробностях этого уголовного дела. Скрывать то по сути уже нечего. Если министр на самом деле желает принять меры, пусть заявит об этом публично. Ну, значит, не хочет… Только к такому выводу можно прийти.

В прошлом году огромный общественный резонанс вызвала история филиппинки Раккуел Фаброс Дела Круз. Особую пикантность этой истории придает тот факт, что девушка пострадала от незаконных действий подполковника полиции, заместителя начальника УБЭПиК г. Якутска Александра Левадного и его супруги, хозяйки клининговой фирмы «Чистый дом». То есть иностранная гражданка пострадала от должностного лица органа власти – по сути одного из главных в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.

Может быть, эта история даже не получила бы огласки, если бы не активная помощь филиппинке предпринимателя Афанасия Алексеева. Он поступил как настоящий патриот, гражданин своей страны и общественник (Афанасий Павлович – сопредседатель ЯРО «Опора России»). Не дал забрать из своего дома Ракель, когда за нею пришли супруги Левадные. Добился возбуждения уголовного дела. Оплатил лечение, адвоката. До сих пор несет финансовые потери, поскольку оказывает помощь пострадавшей, которая сейчас уже вынуждена вернуться на родину, как того требует наше миграционное законодательство.

Общественная палата РС(Я) держит под контролем это дело с февраля 2017 года, то есть практически с самого начала. Лично председатель Общественной палаты Алексей Сергучев постоянно следил за ходом расследования через предпринимателя Афанасия Алексеева, писал письма в правоохранительные органы, обращался вместе с ним к Уполномоченному по правам человека РС(Я), в миграционные органы в тогда, когда Раккуел пришлось покинуть страну. И, конечно, в Палате знали о том, что Афанасий Павлович обратится к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

Вот полный текст этого письма:

«Уважаемый Владимир Александрович!

1 февраля 2017 года примерно в 4 часа ночи ко мне домой пришла знакомая мне гражданка Филиппин по имени Раккуел с многочисленными травмами (кататравма, закрытый компрессионный перелом трех позвонков, закрытый многооскольчатый внутрисуставный перелом ноги со смещением пятки), и сообщила, что ее незаконно лишили свободы и избивали сотрудник полиции Александр Левадный, заместитель начальника УБЭПиК г. Якутска, и его жена, заставляя работать в частной фирме «Чистый дом».

Я со своей семьей оказали потерпевшей первую медицинскую помощь и в 9 часов 10 минут позвонили в полицию. Через несколько минут после моего звонка, ко мне домой пришел тот самый полицейский со своей женой, которые избивали филиппинку и пытались силой забрать ее с собой, но я им этого не позволил, справедливо полагая, что они с ней могут сделать все что угодно, вплоть до убийства.

Эта пара, позже я узнал их как супругов Левадных, когда явились к нам, уже знали, что потерпевшая находится у меня дома, такую информацию они могли получить только от дежурной части, куда я звонил, сообщив о совершенном преступлении.

К этому времени Левадный, видимо, уже знал о побеге филиппинки, и возможно попросил дежурную часть сообщить ему, если от нее поступит вызов в полицию. Он надел форму, несмотря на выходной день, и был готов сразу же выехать «на перехват».

Об этом свидетельствует быстрота появления Левадных в моей квартире (со времени звонка в полицию прошло не более 15 минут) в форменной одежде.

Я считаю, что здесь налицо предательство интересов службы и двурушничество с преступными элементами со стороны работников полиции дежурной смены, которые подвергли мою жизнь и жизнь моей семьи и потерпевшей филиппинки огромной опасности.

Позже прибыл дежурный наряд полиции и сработал из рук вон плохо. Поговорив с Левадными, сотрудники пытались похитить главное вещественное доказательство – форменную куртку, которая осталась у меня в квартире после схватки в защиту Раккуел. Этим они показали нам, гражданским лицам, образец разгильдяйства и круговой поруки.

Этот инцидент стал достоянием общественности Республики Саха (Якутия), вызвал большой резонанс. Против супругов Левадных возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

1 марта 2017 года в МВД по РС(Я) провели служебную проверку по данному происшествию. Я не удовлетворен данной проверкой, так как факт предательства интересов службы, а именно, сообщение преступным элементам о местонахождении потерпевшей, не исследован никак.

Прибывшие из Департамента собственной безопасности МВД России сотрудники, к делу отнеслись формально, ограничившись лишь проверкой меня, потерпевшего по делу, на полиграфе! Супруги же Левадные от этой процедуры отказались, осознавая, что она ничего хорошего им не сулит.

А ведь многие вопросы отпали бы сами по себе, если сотрудники ДСБ МВД РФ проверили все исходящие и входящие звонки в период времени с 9 часов 10 минут до 9 часов 30 минут 12 февраля 2017 года с телефонов, которыми пользовались супруги Левадные и весь дежурный наряд полиции. Или эти самые простейшие элементы оперативно-розыскной деятельности не под силу работникам центрального аппарата?

Почему сотрудники ДСБ МВД РФ не проверили тот факт, что напавший на мой дом сотрудник полиции Левадный является родным братом ранее осужденного сотрудника милиции Коваленко Г.В. и, несмотря на это, получил высокую должность?

Почему кадровая политика МВД по РС(Я) не направлена на очищение рядов полиции от, подобных Левадному, сотрудников, а наоборот, поощряет их и выдвигает на вышестоящую должность?

Более того, ни один из руководителей Левадного из УБЭП не только не был уволен, но и не привлечен к дисциплинарной ответственности!

Левадный работал в структуре, предназначенной для борьбы с нелегальным бизнесом и экономическими преступлениями. И как в этой структуре могли не знать, что один из ее начальников и его супруга сами занимаются нелегальным бизнесом? Кстати, налоги от своей деятельности они не платили.

Журналисты Якутия.Инфо провели расследование и выяснили, что они до сих пор занимаются клининговыми услугами, то есть продолжают свою незаконную деятельность.

Данный инцидент заставляет население республики усомниться в добропорядочности и надежности полиции, теперь ни у кого нет уверенности, что вместо блюстителей порядка к вам не явятся преступники, на которых жалуется гражданин.

Мне, законопослушному гражданину, меценату, оказывающему всяческую помощь органам внутренних дел (я более восьми лет являюсь основным спонсором «Полицейский Дед Мороз» в г. Якутске, а также спонсором конкурса «Люди в погонах»), горько осознавать, что я теряю веру в полиции как на оплот законности и правопорядка, что она придет на помощь любому человеку и окажет ему своевременную и профессиональную помощь и защиту.

На основании вышеизложенного прошу Вас ответить на заданные мною вопросы и поручить сотрудникам собственной безопасности, призванных, в первую очередь, бороться с предательством интересов службы, повторно провести проверку и сообщить об ее результатах лично мне и общественности Республики Саха (Якутия) через средства массовой информации.

С уважением»

Обо всех изложенных фактах Общественной палате РС(Я) давно известно. И мы тоже сталкивались с равнодушными ответами-отписками из некоторых организаций и органов власти. Похвально, конечно, что министр внутренних дел обратил внимание на эту ситуацию. Но совершенно непонятно, почему встреча должна проходить в закрытом режиме. И удивила позиция начальника пресс-службы Марии Мироновой, которая побоялась даже доложить о пришедших посетителях. Конечно, должность министра внутренних дел – высокая, и МВД — структура силовая, полувоенная,  но  Общественная палата республики с таким неоправданно жутким страхом перед начальством сталкивается впервые. Видимо, Прокопенко требует от своих подчиненных такого слепого и буквального подчинения, что стало жалко это ведомство.

Афанасий Алексеев:

— Я благодарен Общественной палате Якутии за внимание к моей проблеме. Общественный контроль разительно отличается от контроля правоохранительных и государственных органов. За весь этот год только общественники и журналисты интересовались, как идут дела. Поддерживали меня морально. Дело было на контроле в головных СКР, прокуратуре, МВД. Но оттуда приходят равнодушные отписки. Их позиция полностью совпадает с позицией ни шатко, ни валко идущего следствия. И в чем тогда заключается «контроль»? Вот и пришлось обратиться в МВД России.

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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