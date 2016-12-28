Предновогодняя встреча Александра Саввинова со старейшинами Якутска

27 декабря состоялась встреча председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова с членами Совета старейшин г. Якутска. Это уже стало доброй традицией – более десяти лет накануне Нового года спикер гордумы беседует за чашкой чая с аксакалами нашего города, которые пользуются заслуженным авторитетом среди горожан за свой долголетний трудовой вклад в развитие Якутска.

Как подчеркнул Александр Саввинов: «Мы уважаем вас, дорогие старейшины, всегда прислушиваемся к вашим советам, продиктованным большим практическим опытом». Председатель Якутской городской Думы подробно поведал ветеранам о проделанной городскими властями работе, отметив достижения, но и не скрывая проблем. Рассказал он и о том, какие меры приняты по обращениям старейшин. В частности, по доплате к пенсии при достижении 90 лет специалистами гордумы подготовлен законопроект, который должен пройти долгий путь утверждения в Госсобрании (Ил Тумэн) и далее в Федеральном Собрании РФ, но первый шаг уже сделан. Так же принято решение по созданию музея города Якутска в квартале 118 в Залоге. Этим летом проложили объездную дорогу в местности Ус-Хатын, чтобы не было пробок во время Ысыаха.

Старейшины с большим удовлетворением отметили, что растут темпы жилищного строительства в Якутске. Ветераны собираются весной на автобусе совершить экскурсию, чтобы вблизи рассмотреть все преобразования в родном городе, которые они с радостью отмечают, – исчезают ветхие аварийные деревянные дома, на их месте растут новостройки. Как отметили члены Совета старейшин, наконец, сдвинулась с места проблема горканала, и есть надежда, что работы продолжатся, теперь городские стоки будут выводиться за пределы водозабора.

Александр Саввинов заверил старейшин, что и дальше будет продолжено поступательное развитие города: «Сегодня, благодаря слаженной работе в одной команде городские власти идут по правильному пути, четко зная, что будет сделано сегодня, что предстоит завтра. Все познается в сравнении: сегодня мы уже не говорим о тех проблемах, которые стояли перед нами еще пять лет назад».

Спикер Якутской гордумы тепло поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и вручил им подарки.

На снимке: члены Совета старейшин г.Якутска на встрече с председателем Якутской городской Думы А.Саввиновым.