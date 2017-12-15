Предновогодние закупки Якутии: 7 млн рублей на празднование и подарки

Правительство Якутии в декабре объявило несколько закупок, цель которых — покупка сувениров и подарков, а также подготовка к проведению праздничных мероприятий. За все предновогодние аукционы из бюджета республики в общей сложности заплатят 6,9 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

Праздничное мероприятие правительства Якутии обойдётся в 1,8 млн рублей. Из этой суммы 500 тыс. будет потрачено на организацию питания. Исполнитель этого контракта должен будет приготовить и подать с выездом угощение не менее, чем для 200 человек, в стоимость услуги входит также сервировка стола. Меню, как указывается в тексте объявленной 4 декабря закупки, будет согласовываться индивидуально. Известно, что оно должно состоять из не менее пяти видов холодных закусок, трёх видов салатов, трёх горячих блюд, свежей выпечки минимум двух видов, соков, минеральной воды, кофе, чая, кисломолочных продуктов, фруктов в ассортименте, десертов и не мене пяти блюд якутской национальной кухни.

Почти 360 тыс. рублей потратят на культурное обеспечение мероприятий и их световое и звуковое сопровождение. За последнее намерены заплатить 140 тыс. рублей за два мероприятие продолжительностью 3,5 часа каждое. На праздниках правительство Якутии хочет увидеть за эти деньги цифровой звуковой микшерный пульт с возможностью единовременного микширования до 40-ка входных каналов, не менее четырёх сценических мониторов, радиомикрофон с концертным диапазоном для профессиональных вокалистов, световой пульт с широкоформатным экраном и поддержкой функции множественного касания, а также прибор «Вращающаяся голова».

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Ещё 218 тыс. рублей власти региона готовы заплатить из бюджета за культурное сопровождение не менее семи мероприятий продолжительностью порядка 1,5 часа каждое.

«Сценарий должен отражать тематику мероприятия, предусматривать целостность сценического действия, оригинальность сценического хода и постановки мероприятия, разножанровость концертной программы, соответствие тематике, высокий художественный уровень литературного материала сценария», — говорится в документации закупки.

На празднике должен присутствовать профессиональный режиссёр-постановщик, выступать должны не менее двух и не более десяти исполнителей различных жанров. Отдельно на 500 тыс. рублей будут приобретаться цветы для праздничных мероприятий. Ещё 450 тыс. потратят на оформление места для проведения праздника.

И, конечно, власти республики активно закупают подарки. Так, 350 тыс. рублей будут потрачены на приобретение сувениров народных промыслов — 87 экземпляров панно из кожи и 40 сувениров из бивня мамонта. Ещё 500 тыс. рублей будут стоить 119 плакеток и столько же панно с имитацией под красное дерево.

В 250 тыс. рублей обойдётся изготовление бумажных подарочных пакетов с символикой Якутии (1190 штук), в 791 тыс. — поставка знаков отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» и нагрудных знаков Лауреатов Государственных премий (156 штук), в 205 тыс. — удостоверения к госнаградом республики. На сувениры народных промыслов (20 статуэток с посеребрением, 15 оберегов и 22 махалки от комаров из конского волоса) потратят 150 тыс. рублей. Отдельной закупкой на 350 тыс. рублей приобретаются ещё 43 махалки, 20 чооронов (национальный якутский сосуд) из дерева, 39 сувениров из бивня мамонта и 20 гобеленов из конского волоса.

Дарить на бюджетные деньги (250 тыс. рублей) также будут фарфоровые сервизы (65 штук) и наборы для сыпучих продуктов (30 штук). Десять наборов якутской посуды и 182 фарфоровых чоорона обойдутся ещё в 400 тыс. рублей, минислитки с футлярами (70 штук) — в 400 тыс., сувениры народных промыслов из натурального меха (50 штук) — в 199 тыс., сувенирные панно — в 200 тыс., 750 бумажных подарочных пакетов с символикой республики — 150 тыс. и столько же будут стоить 50 кукл в национальном стиле.

Изготовление сувенирных настенных календарей (450 штук) будет стоить 507 тыс. рублей, 330 тыс. рублей — сувениры (100 колоколов, 70 магнитов, 50 оберегов, 86 брелоков и 450 кулонов). Отдельной закупкой правительство покупает ещё какие-то сувениры на 200 тыс. рублей, но какие именно — в документации не уточняется.

Ещё 250 тыс. рублей потратят на приобретение к Новому году (крайний срок поставки — 27 декабря) — 55 детских конструкторов, по 25 штук кукол и дидактических игрушек, 10 цветных мягких матов и столько же комплектов мягкого домино. На 500 тыс. рублей будут покупаться новогодние подарки для детей, а именно 250 сладких наборов. В каждый из которых будет входить не менее 30 видов конфет.