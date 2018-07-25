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Общество
25 июля 2018, 13:15
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Предложения Якутии учтены: Госдума приняла во втором чтении законопроект об изучении родных языков

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков 24 июля 2018 года провел ряд встреч по важнейшим законодательным инициативам региона в Государственной Думе Российской Федерации в Москве.

В Государственной Думе Российской Федерации 24 июля 2018 года во втором чтении рассмотрен и принят проект федерального закона № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации. В первом чтении проект закона был принят 19 июня 2018 года.

Данный законопроект вызвал значительный резонанс и широко обсуждался общественностью Республики Саха (Якутия). Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на пленарном заседании 8 июня 2018 года приняло отзыв и предложило поправки к законопроекту. Распоряжением спикера парламента республики Александра Жиркова была создана рабочая группа по подготовке предложений Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Руководителем назначен народный депутат Егор Жирков. В адрес депутатов Государственной Думы и сенаторов, представляющих Якутию, были направлены письма с предложением поддержать поправки якутского парламента. В результате совместной работы, за период доработки проекта ко второму чтению, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), единственный из законодательных органов субъектов Российской Федерации, представило три поправки, которые были учтены Комитетом Государственной Думы по образованию и науке.

Предложения якутского парламента услышаны в Москве. Новая редакция закона учитывает все принципиальные стратегические положения, выдвинутые Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В законопроекте, принятом во втором чтении, учтены проблемные моменты, подтверждено законодательно, что федеральными государственными образовательными стандартами регулируются изучение родных и государственных языков. Теперь по проекту закона они находятся в обязательной части образовательных программ. Также установлен свободный выбор языка образования.

По итогам голосования проект закона принят во втором чтении абсолютным большинством голосов.

Представляя законопроект на пленарном заседании, глава Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов напомнил, что в постановлении Государственной Думы, принятом по итогам первого чтения, было предложено рассмотреть вопрос о создании Фонда поддержки родных языков. «Соответствующие переговоры были проведены, договоренности достигнуты, и мы предлагаем организовать этот фонд Указом Президента Российской Федерации, то есть сделать его президентским фондом с соответствующим федеральным финансированием. Это позволит создавать учебники по родным языкам, образовательные программы, готовить специалистов по родным языкам, проводить научные исследование», — рассказал депутат.

«Кроме того, в постановлении мы записали необходимость создания концепции преподавания родных языков. В перечне поручений Правительства Российской Федерации по итогам рассмотрения постановления Думы уже предусмотрено формирование специальной рабочей группы по выработке этой концепции, на основании которой будут предложены новые федеральные государственные образовательные стандарты и новые учебные планы», — сообщил Вячеслав Никонов.

Сегодня работа над пунктами законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, продолжается.

Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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