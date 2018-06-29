Предложения ЕР по пенсионной системе будут проработаны совместно с правительством

Расширенное заседание Совета руководителей фракций «Единой России», посвященное предложениям Правительства РФ по совершенствованию пенсионной системы, состоялось 28 июня. Главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули участники заседания.

Правительство РФ представило детальную информацию о реализации внесенного пакета законопроектов. Представители Кабмина РФ также ответили на вопросы депутатского корпуса «Единой России».

По окончании работы дискуссионных площадок перед участниками заседания Совета выступил премьер-министр, Председатель Партии Дмитрий Медведев. Он подчеркнул необходимость предложенных изменений и отметил, что их главная цель – сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, а также обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.

По словам Медведева, инициативы, сформулированные на дискуссионных площадках, надо обобщить и проработать совместно с Правительством РФ. «В том числе это касается сопутствующих мер, направленных на социальное развитие, заботу о здоровье граждан и стимулирование демографического роста», – заявил глава Кабмина РФ.

Также он поручил Минтруду России совместно с Минфином России разработать меры по содействию занятости на рынке труда граждан предпенсионного возраста, в том числе таких как повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости с гражданами предпенсионного возраста.

Подводя итоги заседания, секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что, опираясь на предложения регионов, «Единая Россия» выработает ряд законодательных мер по совершенствованию пенсионной системы.

«Мы понимаем, что между первым и вторым чтением законопроекта о совершенствовании пенсионной системы как раз наступает момент содержательного рассмотрения ряда предложений, которые мы будем предлагать фракции «Единой России» в Госдуме», — сказал Турчак, напомнив, что Партия запустила широкое обсуждение представленного законопроекта в регионах, которое будет идти до конца июля.

«На всех трех площадках работали представители Правительства: министры, заместители министров. Достаточно большое количество предложений мы вынесли на пленарное заседание», – отметил руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов.

«Предложения, которые были выработаны на площадках, войдут в поручения председателя Правительству, они будут проработаны и как сопутствующие нормативные акты, и как дополнительные законопроекты, которые будут внесены в Государственную Думу при обсуждении непосредственно самого законопроекта о параметрах пенсионной системы», — подчеркнул Неверов.

Расширенное заседание Совета руководителей фракций «Единой России», посвященное предложениям Правительства РФ по совершенствованию пенсионной системы, состоялось 28 июня. В нем приняли участие премьер-министр, Председатель Партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России», вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководители депутатских объединений Партии в законодательных собраниях, советов депутатов административных центров, председатели региональных парламентов, секретари реготделений.