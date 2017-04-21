Предложение о захоронении останков Ленина мы рассматриваем как провокацию – Губарев

22 апреля — День рождения вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства

Во всех уголках нашей Родины, в том числе в Якутии, 22 апреля возложат цветы к памятникам В.И. Ленина, а в Москве на Красной площади — к Мавзолею. В этот день мы еще раз убеждаемся в том, что народ поддерживает ленинско-сталинскую политику построения справедливого государства и требует ее продолжения.

Народ поддерживает Программу КПРФ на пути к социализму, гарантирующему бесплатные образование, здравоохранение, право на труд и жилье, национализацию народных богатств и прогрессивную школу налогообложения — богатые должны платить повышенные налоги.

В эти дни те, кому надоело хрупкое стабильное общество, начинают переписывать историю.

20 апреля депутаты Госдумы от фракций «Единой России» и ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий захоронение останков Владимира Ильича Ленина. Мы рассматриваем это как провокацию с целью внести раздрай в обществе. Антисоветчики и антикоммунисты питаются этим как вампиры. Перезахоронить Ленина предлагают законченные мерзавцы.

КПРФ предупреждает и напоминает — наша позиция неизменна. Любая попытка бить по личности Ленина, по памяти о нем — это удар по нашей истории и основам государственности.

Российская Федерация — государство-продолжатель СССР. В основе ее современного международно-правового статуса лежат документы, подписанные рукой Ленина.

С Днем рождения В.И. Ленина!

Пользуясь случаем, 22 апреля приглашаю всех горожан и гостей столицы республики на митинг, посвященный 147-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.

Начало: 14.00

Место проведения: г. Якутск, площадь Ленина.