«Предложение Александра Саввинова об ускоренном развитии пригородов Якутска очень своевременно»

Реализация предложения кандидата на пост главы города Якутска Александра Саввинова по развитию пригородов поможет решить существующие проблемы периферийных территорий столицы. Такое мнение высказал представитель общественности села Пригородный Егор Иванов.

«Вопрос развития пригородов становится все более актуальным. В предыдущие годы в Якутске началась активная работа по созданию агропояса, что позволило не только обеспечивать население свежей местной продукцией, но и комплексно развивать территории. Александр Саввинов уделил данному вопросу особое внимание, это говорит о том, что деятельность не только будет продолжена, но и приобретет новые формы. Он совершенно справедливо утверждает, что жители пригородов не должны быть в чем-либо ущемлены по сравнению с населением центра. Единые стандарты благоустройства необходимы. К их разработке надо подойти максимально серьезно, привлечь не только экспертов, но и представителей общественности, население», — считает Егор Иванов.

По его словам, в селе Пригородный сегодня есть ряд проблем, решить которые можно с применением комплексного подхода:

«Есть значительный процент незаасфальтированных дорог, необходимы теплые автобусные остановки, в некоторых местах отсутствует уличное освещение. Понятно, что разобраться со всеми вопросами сразу вряд ли получится. Однако у нас активные жители, благодаря которым при поддержке администрации Якутска и села Пригородный удалось разрешить проблему с вывозом мусора. Этот процесс активно контролируется, в том числе с населением. Думаю, что таким образом нам удастся сделать жизнь в пригородах комфортнее».

Отметим, что в своей предвыборной программе Александр Саввинов предлагает объявить приоритетом ближайших лет развитие и благоустройство окраинных округов, новых городских территорий и пригородов.