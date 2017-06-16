Предельный возраст главврачей  предполагается ограничить до 65 лет

Соответствующий законопроект в первом чтении принят Государственной Думой.

По словам первого заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрея ИCFTDF, законодательная инициатива также предусматривает переходный период. В случае, если 65-летний возраст наступил, но трудовой договор уже заключён, то он может быть продлён еще максимум на три года. Это, по мнению Андрея Исаева, время достаточное для того, чтобы подготовить себе преемника и передать ему дела.

Между тем, законопроект не накладывает ограничений на работу врача, — подчеркнул Андрей Исаев. «Речь идёт именно об административно-хозяйственных должностях, — пояснил он. — На них предлагается выдвигать более молодых работников. Современные технологии всё больше приходят в медицину, в том числе современные методы управления, связанные с Интернетом. Это требует омоложения руководящих кадров медицинских учреждений»,— сказал Исаев. По мнению парламентария, нынешняя ситуация выступает тормозом для карьерного роста молодых сотрудников, у которых нет возможности расти в должности в государственных медучреждениях, и в результате они уходят в частные медицинские организации.

Депутат напомнил, что законопроект был поддержан всеми сторонами Трёхсторонней комиссии — Правительством, объединением работодателей и профсоюзами.Аналогичные нормы уже приняты в отношении государственных служащих, руководителей научных организаций и ректоров вузов.

В то же время, пояснил Исаев, документ даёт право трудовому коллективу ходатайствовать о продлении предельного возраста своего руководителя до 70 лет.«Это значит, что человек должен пользоваться авторитетом в своём трудовом коллективе», — сказал он.

Законодатель отметил: «Проект закона не ущемляет ничьих прав.Скорее наоборот, уважаемые люди будут освобождены от необходимости подписывать платёжные документы, заниматься размещением тендеров, решать другие административно-хозяйственные вопросы».По словам Исаева, принятие законопроекта позволит обеспечить «мягкую, плавную ротацию» кадров.

За законопроект в первом чтении проголосовали 343 депутата.