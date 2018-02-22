Праздники Якутии – в законе

Федерация профсоюзов предложила законодательно оформить праздничные дни Якутии

На очередном пленарном заседании Ил Тумэна народные избранники в режиме первого чтения рассмотрели проект закона Республики Саха (Якутия) «О нерабочих праздничных днях в Республике Саха (Якутия)».

Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай ДЕГТЯРЕВ проинформировал о том, что данный законопроект разработан в рамках полномочий Республики Саха (Якутия), установленных пунктом «к» статьи 72 Конституции Российской Федерации и статьями 5 и 6 Трудового кодекса Российской Федерации.

В частности, из системного толкования пунктов «б» и «к» статьи 72, статьи 73, пунктов 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, положений статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации, разграничивающей полномочия между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающей нерабочие праздничные дни на территории Российской Федерации, следует, что законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обладают нормотворческой компетенцией по установлению региональных нерабочих праздничных дней. Следовательно, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по вопросам, не отнесенным к полномочиям федеральных органов.

Также на уровне субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные права, гарантии, льготы и преимущества. При этом более высокий уровень трудовых прав и гарантий работникам обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. Следовательно, на региональном уровне необходимо конкретизировать и дополнить федеральные нормы с учетом специфики Республики Саха (Якутия), ни в коем случае не снижая уровень социальной защищенности работников организаций, финансируемых за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), и не ограничивая их трудовые права.

«В статье 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О порядке вступления в силу Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия)» установлено, что дополнительно к праздничным дням, установленным Российской Федерацией, считать праздничными днями: 27 апреля — День Республики Саха (Якутия), 21 июня — День национального праздника «ЬIсыах». В связи с этим, Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) считает необходимым принять представленный законопроект для восполнения пробелов действующего законодательства и для усиления правовой защищенности работников организаций, финансируемых за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), тем более, что дополнительных финансовых вложений, в случае принятия указанного Закона, не потребуется», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Как отметили парламентарии, 27 апреля и 21 июня ранее считались выходными днями согласно постановлению правительства, которое каждый год издавалось в случае, если эти даты выпадали на рабочие дни. Новый закон позволит придать двум праздничным датам, имеющим важное историческое значение в республике, окончательный правовой статус.

Председатель профильного комитета Ил Тумэна Александр КОРЯКИН внес предложение принять проект закона в первом чтении.