«Праздник жизни»: команда Якутии завоевала три медали на Всемирных спортивных играх!

«После истории болезни начинается история побед» – так звучит девиз уникального события — Всемирных детских состязаний «Игры победителей». Вот уже восьмой год это крупнейшее мероприятие проводит российский благотворительный фонд «Подари жизнь», соучредителями которого являются актрисы Чулпан ХАМАТОВА и Дина КОРЗУН.

Ежегодно в столице страны собираются сотни детей из разных уголков мира, которых объединила общая победа, самая главная, – победа над онкозаболеванием. Психологическая реабилитация – так определили главную миссию игр журналисты. Ведь тяжелое заболевание оставляет свой след в жизни семьи, ребенка. Даже после выздоровления непросто войти в привычную колею, вести обычный образ жизни, страх навредить организму сковывает. Игры призваны стать точкой отсчета новой жизни.

Игры победителей-2017

С каждым годом число стран-участников растет. В этом году в легкоатлетическом манеже ЦСКА собрались более 500 детей из 16 стран в возрасте от 7 до 16 лет – из разных уголков России, а также Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции, Узбекистана, Украины и Хорватии. Они играли в шахматы, футбол, соревновались в стрельбе, беге, настольном теннисе и плавании. Каждый день игр был настоящим праздником детства, жизнелюбия, побед. Кроме соревнований проводились многочисленные мастер-классы для детей и родителей, на концертной площадке каждый день выступали звезды сцены и экрана, для маленьких непосед обеспечили радость на все дни несколько огромных батутов прямо на арене.

На церемонию награждения приходили артисты, звезды спорта. Так, гостями игр были шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей ШИЛОВ, двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся ВЛАДЫКИНА, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Екатерина ГАМОВА, ведущими выступали сама Чулпан ХАМАТОВА и Дина КОРЗУН, Валдис ПЕЛЬШ, Максим МАТВЕЕВ, Дмитрий ХРУСТАЛЕВ. Вечера завершались концертами звезд эстрады.

Все дни на спортивных и концертных площадках, городке творчества царила особая атмосфера. Сотни волонтеров, организаторов игр окружили всех участников заботой и любовью. Как отметили родители, внимание, теплое отношение запомнятся навсегда.

Якутия и Игры победителей

Вот уже четвертый год по приглашению организаторов Якутию представляет команда Благотворительного фонда «Праздник жизни», который уже 15-й год помогает детям с онкозаболеваниямии их родителям, и не только во время лечения. Фонд десять раз организовывал летние лагеря, в том числе с выездом на море, специально для детей с онкологическими заболеваниями после выздоровления. Социальная реабилитационная программа фонда сформирована с учетом особенностей работы с детьми в ремиссии и, конечно, постепенного возвращения к обычной жизни.

Алена АТЛАСОВА, директор благотворительного фонда «Праздник жизни»:

-У каждой семьи своя история болезни, так и своя история побед. Безусловно, участие в спортивных играх грандиозное событие в жизни ребенка, которое не только заряжает энергией и позитивом, но и дает большой импульс для дальнейшего развития. И очень важно, что это событие, радость победы и горечь поражения проживают с детьми их родители. Это серьезный этап в жизни каждого победителя, когда благодаря медицине болезнь отступила, но не хватает стимула подняться на следующую ступеньку и почувствовать себя в новом качестве. И эти игры являются мощным толчком, чтобы сбросить с себя груз тяжелого недуга, чтобы почувствовать себя обычным ребенком.

Каждый год республику представляют разные дети – такова позиция фонда «Праздник жизни». Хотя по положению игр один ребенок может принять участие до двух раз. Но Якутия огромна. И с учетом отдаленности от центра фонд «Праздник жизни» стремится дать возможность увидеть столицу страны как можно большему количеству детей. Так, за четыре года сорок семей из разных уголков республики стали участниками всемирных игр в Москве.«В этом году многим российским командам квота была сокращена до 6, — рассказывает Алена Атласова. — Но наша просьба сохранить квоту была учтена».

Итак, в этом году в состав команды Республики Саха (Якутия) вошли победители из Нерюнгри, Нюрбы, Амгинского, Намского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского улусов и города Якутска. Для каждого из них игры стали настоящим событием.И ребята, в свою очередь, не подвели республику. В копилке команды БФ «Праздник жизни» –три бронзовые медали. Первую из них принесла Амина ИВАНОВА в спортивной стрельбе, вторую – Илья КРАВЦОВ тоже в стрельбе и третью – Арсентий АЛЕКСАНДРОВ в шахматах. В среднем в каждом направлении было по 20 участников. «Это дорогого стоит, поверить в себя, в свои силы, — говорит мама призера Ильи КРАВЦОВА Елена. – Я очень благодарна Богу, что он нам подарил еще одну победу. Радости не было предела. У Ильи огромное желание продолжать заниматься дальше».

Наши герои

Амина ИВАНОВА из Намского улуса три с лишним года лечилась от острого лимфобластного лейкоза, обладательница бронзовой медали Всемирных игр победителей основательно подготовилась к соревнованиям. Для Амины и ее мамы участие в играх стало мощным толчком переступить некий барьер и пойти этой весной на секцию. И уже в составе основной группы спортсменов Амина успела выступить на республиканских соревнованиях. Моральный настрой тоже многое значит – говорит Яна, и возможно именно он сыграл свою роль. Сейчас Амина намерена и дальше заниматься спортивной стрельбой, азарт состязаний ее точно охватил!

Илья КРАВЦОВ заболел в 5 лет, длительное время проходил лечение, перенес несколько операций, сейчас ему 11. Илья давно занимается плаваньем, недавно увлекся шахматами, а после бронзы по стрельбе подумывает и о новом увлечении. «Как светится лицо моего сына, когда он показывает медаль», — делится мама Ильи Елена.

Амгинец Арсентий АЛЕКСАНДРОВ, принесший третью медаль команде, в этом году окончил 7-й класс. Ему был поставлен диагноз в 2008 году. Увлечение Арсентия – шахматы и техника. Саргылана АЛЕКСАНДРОВА:»Так получилось, что за день до вылета мой сын после переправы по реке простыл и стал температурить. Сопровождающий врач посоветовала остаться. Благодаря слаженной работе сотрудников БФ «Праздник жизни» и менеджера службы маркетинга авиакомпании «Якутия» Анастасии КРАСНОВОЙ, нам в срочном порядке поменяли авиабилеты на 3 июня, а также обратные билеты, поскольку нам необходимо было остаться и пройти обследование в клинике им. Димы РОГАЧЕВА. Мы счастливы, что побывали на Всемирных играх победителей. Мой сын стал победителем по шахматам. Желаю нашей авиакомпании «Якутия» дальнейшего успешного развития, а чутким, отзывчивым и неравнодушным сотрудникам —крепкого здоровья, счастья и больше благодарных клиентов!»

Самый младший в группе – Максат ИСМАНАЛИЕВ из Нерюнгри – стал настоящей звездочкой команды. Он участвовал в беге и спортивной стрельбе. И хоть не занял призового места, успел многое. Все звездные сэлфи удались из всей команды именно ему с отцом, маленький Максат очаровал всех знаменитостей, пришедших на детский праздник. Больше всего понравились батуты, доступ к которым был практически круглые сутки. Из 7 лет жизни 2 с половиной года Максат провел в больницах.

Наша поддержка

Мир не без добрых людей– часто говорим и слышим мы. Благотворительные фонды работают благодаря именно им. Вот и проведение столь масштабного мероприятия стало возможным именно поддержке партнеров. Так, генеральным партнером Всемирных игр победителей стала Государственная лотерея. А команда якутян благодарит друзей фонда «Праздник жизни», которые не первый год помогают детям. Все победы и праздник жизни на Всемирных играх победителей состоялись благодаря Авиакомпании «Якутия» и ООО «МеталлТорг», в четвертый раз поддержали команду БФ «Праздник жизни», обеспечили проезд детей и сопровождающих. От лица детей и родителей сердечно благодарим семью Миры и Юрия ДО, Ольгу Николаевну ФЕДОРОВУ и коллективы АК «Якутия», ООО «МеталлТорг».

Мы верим, что вместе мы открываем новую страницу в жизни каждой семьи и, действительно, эти игры – начало новых побед!