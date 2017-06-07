Праздник открытия Летней оздоровительной кампании в городе Якутске

6 июня на площади Орджоникидзе прошел праздник, посвященный открытию Летней оздоровительной кампании в городском округе «город Якутск».

Управление образования Окружной администрации города Якутска в период летней кампании 2017 года, с целью организации отдыха и оздоровления детей, планирует открыть пять детских загородных стационарных оздоровительных лагерей с 15 июня, в них в течение лета будут отдыхать 950 детей и подростков.

С 3 июня открылись оздоровительные летние лагеря дневного пребывания, в них организованным отдыхом будет охвачено – 4 922 детей и подростков. Всего пришкольных лагерей в этом году будет организовано 50. В организованные туристические походы по изучению достопримечательностей нашей республики отправятся 322 ребенка и подростков.

Звонкой песней «Лето встретим» такими словами открыла концерт зажигательная ведущая Марина СТЕПАНОВА, руководитель всеми любимого «Автобуса радости».

В рамках праздника состоялся концерт с участием творческих коллективов учреждений дополнительного образования, победителей городского конкурса «Беби-шлягер — 2017» и других маленьких артистов.

Ребята из педагогического отряда «Здравствуйте!» Детского (подросткового) центра провели игровую программу для гостей.

Несмотря на непогоду, праздник удался!

Управление образования Окружной администрации города Якутска выражает благодарность директору МУП «Горсвет» Максиму МАШКОВУ, начальнику Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Антониде КОРЯКИНОЙ и директору Центра культурно-массовых проектов Григорию ГУРЬЕВУ за оказанное содействие в организации и проведении концерта.