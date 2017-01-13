Праздник Обрезания Господня — 14 января 2017

14 января, на 8-й день после Рождества Христова, христиане празднуют Обрезание Господне. Это праздник большого значения для всей Православной Церкви. О нем сказано в Евангелие от Луки. Традиция его празднования восходит к IV веку.

Обрезание – это Ветхозаветный закон, который был установлен для всех младенцев-мальчиков. Его проводили во знамение Завета Бога с праотцем Авраамом, его потомками. Для древних иудеев этот обряд определял принадлежность к Богоизбранному народу. Обрезание по Ветхому Завету многие считают прообразом христианского Крещения. Если мальчик, мужчина не был обрезан, он был недостоин обращаться к Единому Богу, приносить Ему жертву, не был посвящен Создателю, Творцу. Такой человек принимался как иноверный.

Для обрезания Младенца в храм принесли мнимый отец Иосиф и пресвятая Богородица Мария. Во время Обрезания Господня Младенцу дали имя Иисус, то есть Спаситель. Именно оно было возвещено Архангелом Гавриилом в день Благовещения Пресвятой Деве Марии. Все должны были воспринять данное Младенцу имя как печать Его служения делу спасения всего мира. Для верующих Обрезание было напоминанием об их вступлении в Новый Завет с Богом. Иисусом Обрезание было принято как пример людям того, что необходимо неукоснительно следовать Божественным установлениям.

Обрезание Господне имело еще одну серьезную причину. Вопреки еретикам, оно безусловно говорило о том, что Иисус был истинным Человеком, был носителем земного облика, а не призрачной плоти. Младенец был мужского пола и следовал всем обрядам, положенным иудеям. Это должно было разрушить все еретические суждения.

Праздник Обрезания Господня – это знак и напоминание всем православным верующим, что Иисус приходил не нарушать закон, а исполнить его. Земная жизнь Иисуса имеет большое значение для всех христиан, особенно наречение его великим именем Спасителя. Обрезание Господне – это урок всем нам, что мы обязаны следовать Божественным установлениям неукоснительно и веровать в человеческую истинность Христа.

Духовное Обрезание верующий человек должен совершать над собой постоянно, чтобы не превращаться в животное, не поддаваться блудным, плотским пожеланиям и ощущениям, не вовлекаться ни в один грех. Обрезать стоит свое тщеславие, обман, ложь, зависть и многое другое – все греховные помыслы стоит отсекать от себя.