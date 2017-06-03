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3 июня 2017, 21:12
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Праздник детства в Алдане: мастер-классы, концерты, квест-игры и улыбки детворы

С 1 июня в Алданском районе началась череда мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей.

Стартовал праздник на летней площадке Театра юного зрителя, где детвору ждал театрализованный концерт «Мы — маленькие дети» и игровая программа. Актеры — герои любимых сказок вместе со зрителями искали украденное солнце. А творческие коллективы театра: танцевальная студия Ассорти (руководитель Белла Лень), вокальные группы Арлекин и Капитошки (руководитель Жанна Костина) придавали празднику веселую и задорную атмосферу.

Юных алданцев и их родителей поздравили глава района Северин Поздняков и глава города Алдана Александр Бугай.

«Уважаемые дети, уважаемые родители! Я поздравляю всех нас с этим праздничным, солнечным днем, с днем детства, с началом лета! Пусть оно запомнится яркими впечатлениями и хорошим отдыхом. Чтобы все набрались сил на  новый учебный год, —  пожелал детворе Северин Поздняков.

С призывом любить, оберегать детей и сохранять семьи обратился глава района к родителям:

«Ни одному ребенку государство не заменит полноценную семью и родительскую любовь, сколько бы денег и сил оно не вкладывало,— отметил Северин Николаевич. — Самое главное, родители, любите своих детей, прививайте ценность семьи».

Глава Алдана Александр Бугай поблагодарил детей и их родителей за  активное участие в жизни города. А его обещание установить в этом году на территории города 11 детских площадок вызвало бурные овации собравшихся:

«Мы рады, что в Алдане есть такая прекрасная детвора, которая радует нас своими достижениями, успехами, прекрасными рисунками, принимает активное участие в жизни города, за что мы вам очень благодарны. Растите здоровыми, радуйте нас, мы всегда будем работать для подрастающего поколения золотого Алдана. В этом году администрация города при поддержке администрации района установит в городе 11 детских площадок, где для вас будут организовываться традиционные детские мероприятия и спортивные соревнования».

Во время  праздничного концерта прошли выставка-продажа алданских мастериц, мастер-классы, игры, аттракционы, где ребята зарабатывали жетоны и обменивали их на сладкие призы. Вместе с актерами театра детей развлекали волонтеры Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи, которые провели групповую психологическую работу на развитие  креативности и раскрытие внутреннего потенциала детей.

Одновременно в Центре семейного устройства в этот день прошло театрализованное представление «Алиса в зазеркалье» с веселыми концертными номерами, подарками и сюрпризами. Вечером герои представления продолжили программу, на которой смогли побывать все желающие. На семи тематических «станциях» для детворы были приготовлены увлекательные развлечения.

Любителей сложных задачек ждала станция «Интеллектуальная», где можно было блеснуть эрудицией в разгадывании ребусов и загадок, которые загадывала Ирина Обухова. «В гостях у Домовенка Кузи» дети своими руками шили яркие солнышки — символ тепла и лета под руководством Ларисы Трухиной  и Светланы Чистяковой. «У Самоделкина» — Михаила Ефимова познавали азы кузнечного дела: самостоятельно раздували меха и ковали небольшую металлическую деталь, например гвоздь. На станции «Поиграй-ка» детвору играми занимали герои сказки «Алиса в зазеркалье»: Шляпник (Яна Кофанова), Алиса (Ольга Никаненкова) и Королева (Анна Комысева). В настоящем  Медиацентре вместе с Антониной и Артемом Струговец ребята моделировали фигуры на 3D принтере. На спортивной станции при поддержке Сергея Хорунжева и Никиты Герасимова юные спортсмены зарабатывали баллы по спортивному мастерству. Завершился праздник на станции «Танцевальная» настоящим танцевальным флэшмобом, организованным Любовью Галкиной. Свои подарки и поздравления с Днем защиты детей воспитанникам Центра семейного устройства вручили сотрудники Теплоэнергосервиса.

А в поселке Ленинский прошел детский  праздник «По дороге с облаками». У клуба работали игровые площадки, проводились викторины по сказкам. Герои Диснея Микки Маус и Минни Маус угощали детвору сладостями и соком. Дети  рисовали на асфальте свое представление о дружбе, танцевали, пели получали призы. А по окончанию праздника устроили настоящее шоу мыльных пузырей.

Еще одним событием стала благотворительная акция «Коробка храбрости», которую к празднику учредили участники общественной организации «Дари добро», страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» и магазин «Развивай-ка». В процедурном кабинете детского отделения Алданской ЦРБ появилась волшебная коробка — коробка храбрости. В ней все то, что поможет сдержать слезы или быстро их высушить. Маленькие детские радости — призы для бесстрашных мальчишек и девчонок в виде книг, раскрасок, красок, фломастеров и конечно же игрушек.

«Впервые о «коробках храбрости» рассказали дети, которые ездили лечиться за границу, — поведала председатель ОО «Дари добро» Мария Барамыгина. — Там, в процедурных кабинетах стоят ящички, в которых находятся небольшие сувениры для тех детей, которые пришли на процедуру. Больница — вещь малоприятная для любого человека. Но, если взрослый может как-то попытаться убедить себя в необходимости лечения, то ребенок тяжело принимает тот факт, что вместо прогулки на улице нужно идти в комнату, где делают уколы и пункцию, обрабатывают раны, устанавливают катетер и многие другие болезненные процедуры. Чтобы помочь ребенку стать настоящим храбрецом, ему говорят — вот наберись смелости, и ты пороешься вот в этой коробке с игрушками и выберешь самую лучшую! В этом случае отказаться, разумеется, трудно».

Задолго до Дня защиты детей началась подготовка к акции «Тепло наших сердец». На Всероссийской акции Библионочь актив детско-подросткового клуба «Кубик Рубик» провел мастер класс по изготовлению конфетного букета и каждый посетитель площадки вложил тепло своих рук в сладкие букеты, которые в первый день лета были вручены девочкам,    Алданского района с ограниченными возможностями здоровья.

Молодежная общественная организация «Ориентир» подготовила подарочные наборы, а добровольцы волонтерского движения «Дорогой добра», основное ядро которого составляют воспитанники Центра семейного устройств, передали подарки и устроили для девочек небольшой концерт.

Замечательное мастерство игры на хомусе показал Руслан Литвинов, немного смущаясь, прочитал стихи Саша Павлов, а счастливый мультяшный герой Миньон — Никита Сыромятников своим зажигательным танцем заставил всех смеяться от души, — поделилась впечатлениями  Яна Кофанова, председатель молодежной общественной организации «Ориентир».  — Если честно, нам было грустно, глядя на девчонок. Но видя их улыбки, мы поняли, что не зря все это делаем, и если мы можем сделать радостным маленького человечка, который сегодня ограничен возможностями своего здоровья, то это прекрасно»!

Праздничные мероприятия продолжатся и в выходные дни во всех поселениях Алданского района.

 

 

 

 

 

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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