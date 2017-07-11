Праздник «День рыбака» прошел в Верхнеколымском улусе Якутии

Праздник состоялся на рыболовецком участке «Мангазейка» находящемся в 60 км к северу по реке Колыма от поселка Зырянка, сообщает YakutiaMedia со ссылкой на Минприроды.

Верхнеколымская инспекция охраны природы приняла активное участие в ежегодном, традиционном празднике рыбаков «День рыбака», который прошел на рыболовецком участке «Мангазейка» находящемся в 60 км к северу по реке Колыма от поселка Зырянка.

В соревнованиях приняли участие семь рыбаков, самому юному из которых исполнилось 17 лет.

Всем участникам, вручили призы и благодарственные письма на память. В приветственном адресе руководитель Верхнеколымской ИОП, обратилась к рыбакам района с инициативой назначить во время проведения праздника рыбака — праздник «реки Колыма».

После соревнований всех гостей и участников соревнований пригласили за стол с традиционными блюдами местной натуральной продукции. Мероприятие вели артисты районного культурно — досугового центра «Надежда», также перед публикой пели и танцевали сами рыбаки и гости сего мероприятия. Праздник прошел в веселой дружественной атмосфере, рыбаки и гости активно участвовали в различных конкурсах праздничной программы.

Во время проведения праздника «День рыбака», инспектора Верхнеколымской ИОП провели, лекцию для рыбаков по правилам рыболовства, в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

Параллельно проводился рейд совместно с ГИМС по соблюдению безопасности на воде и борьбе с браконьерством на р. Колыма.