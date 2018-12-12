Любителей популярной музыки прошлых лет приглашаем 5 января на праздничный концерт «ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НА БИС» в составе: народной артистки Беларуси — Ядвиги ПОПЛАВСКОЙ ВИА «Верасы»; основателя и художественного руководителя ВИА «Ариэль», заслуженного артиста России – Валерия ЯРУШИНА.
Песни, составляющие программу, множество раз звучали на радио и ТВ, издавались миллионными тиражами на дисках, обрели статус супер-хитов и стали всенародно любимыми, независимо от возраста.
В этот вечер для вас прозвучат лучшие шлягеры: «Малиновка», «Карнавал», «Я у бабушки живу», «Метель-завируха», «В краю магнолий», «Порушка-Параня», «На острове Буяне», «Старая пластинка»и многие другие популярные песни,которые пользуются огромной любовью зрителей.
Не пропустите редкую возможность насладиться хитами 70-х и 80-х годов и окунуться в атмосферу музыки и праздничного настроения!
После концерта вас ждет самая зажигательная дискотека «Ностальжи»!
Стоимость билетов: 1500 руб., 2000 руб., 2500 руб.
Касса: Сахацирк
Дата и время: 05.01.2019 с 19:00
Место: Сахацирк
Справки по тел.: 725-527 735-537
Возраст: 6+