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2 января 2018, 13:35
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Праздничные дни отметились наездами на пешеходов

31 декабря около 8 часов вечера на ул. Жорницкого возле дома №23 г. Якутска 26-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ниссан АД», совершил наезд на 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с закрытым переломом костей таза была госпитализирована в больницу. В ходе разбирательств выяснилось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

01 января в час ночи в с. Майа Мегино – Кангаласского района водитель автомобиля «Тойота Ланд Круизер-200» совершил наезд на двух девушек, перебегавших дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Прибывшая на место дорожного происшествия бригада скорой помощи, выявив у первокурсниц различные ушибы и ссадины, увезла их в местную больницу. По характеру полученных травм одна из них была помещена в стационар, второй было назначено амбулаторное лечение. Все участники ДТП были трезвы. Расстояние от места наезда до ближайшего регулируемого пешеходного перехода составляет около 30 метров. Причину перехода в неположенном месте пострадавшие пояснили тем, что спешили на праздничный салют.

1 января в половине 2 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение из больницы о том, что в приемный покой поступил 46-летний мужчина с закрытым переломом бедра и позвонка. Пострадавший пояснил, что был травмирован в результате на него наезда неустановленной автомашиной.

В то утро мужчина после праздничного застолья возвращался из увеселительного заведения. По пути следования, когда он шел по проезжей части, неизвестный автомобиль совершил на него наезд сзади, после чего скрылся с места ДТП.

Тем же вечером в Хангаласском районе еще один нетрезвый пешеход угодил под колеса транспортного средства: около 8 часов вечера на ул. Орджоникидзе неустановленный автомобиль совершил наезд на 31-летнего мужчину, причинив ему травмы головы и закрытый перелом ноги.

Обстоятельств произошедшего пострадавший не помнит, очнулся только в больнице. Позже мужчина признался, что весь день распивал с друзьями водку.

Спустя некоторое время в ходе розыскных мероприятий был установлен и задержан водитель автомобиля «Тойота Карина», сбивший пешехода. С его слов, после наезда мужчина встал и пошел дальше, вследствие чего он так же уехал с места ДТП. Освидетельствование не выявило у автомобилиста факта употребления алкогольных напитков.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения не нарушать Правила дорожного движения. Пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных для этого местах – по пешеходным переходам, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают Вам дорогу. В темное время суток или в условиях тумана необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, благодаря которым водитель заметит пешехода на расстоянии около 25 метров, что даст ему возможность заблаговременно остановить свое транспортное средство.

Автомобилистам следует заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и быть особо бдительными и внимательными на дороге в условиях гололеда и недостаточной видимости.

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Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по РС(Я).
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